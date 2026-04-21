‘504억달러’ 이달 수출액도 신기록… 반도체 182% 폭증

무역수지 104억弗 흑자 달성

전쟁 여파 원유 수입은 13% ↑

반도체 수출 호조세에 힘입어 이달 초·중순 수출액이 같은 기간 4월 기준 역대 최대를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 수출액이 50% 가까이 늘면서다. 중동사태 영향으로 원유 수입액은 석 달 연속 늘었다.



21일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 504억달러로 작년 대비 49.4% 증가했다. 같은 기간 기준 역대 최대치로, 직전 최대치인 2022년 4월 1∼20일 당시 기록했던 364억달러를 크게 상회한다. 이 기간 조업일수는 작년(15.5일)과 같아 일평균 수출액(32억5000만달러) 역시 49.4% 늘었다.

경기 평택시 포승읍 평택항 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 뉴시스

품목별로는 반도체 수출액이 183억달러로 182.5% 늘었다. 4월 1∼20일 기준 역대 최고치다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 36.3%로 1년 전보다 17.1%포인트 상승했다. 석유제품(48.4%), 컴퓨터 주변기기(399.0%) 등도 수출이 크게 늘었다. 다만 승용차(-14.1%), 자동차 부품(-8.8%) 등은 감소했다.



국가별로는 중국(70.9%), 미국(51.7%), 베트남(79.2%), 유럽연합(10.5%), 대만(77.1%) 등 주요국으로의 수출이 고르게 늘었다.



같은 기간 수입액은 399억달러로 17.7% 증가했다. 품목별로는 반도체(58.3%), 원유(13.1%), 반도체 제조장비(63.3%) 등이 늘었고, 기계류(-0.6%) 등은 줄었다.



에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 6.8% 증가했다. 특히 원유 수입액은 1∼20일 기준으로 올해 1월 43억달러를 기록한 이후 2월(44억달러), 3월(46억달러)에 이어 4월 48억달러로, 석 달 연속 증가세를 보였다. 중동사태로 인한 국제 유가 상승과 환율 변동 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 국가별로 본 수입은 중국(29.3%), 미국(31.5%), 유럽연합(25.5%), 대만(47.6%) 등에서 증가했고, 일본(-1.6%)에서는 감소했다. 수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 104억달러 흑자를 기록했다.