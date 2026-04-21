李의 복심 김용 “김남국 또 전략공천은 특혜”

안산갑 출사표 김남국에 견제구

민주, 경기 재보선출마지 신경전

특혜 주장에 정청래 “노코멘트”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거를 앞두고 경기 안산갑, 평택을, 하남갑 3곳이 여권 공천의 최대 관심 지역으로 떠오르고 있다. 수도권이 전체 선거 판세를 좌우할 가능성이 큰 데다, 이재명 대통령이 경기도지사 시절 다져온 친명(친이재명)계의 영향력이 공천 과정에 고스란히 반영되고 있어서다. 여기에 친명계 핵심 인사들까지 잇달아 출마 의사를 드러내면서 계파 내부의 경쟁 구도도 점차 뚜렷해지는 분위기다.

김용 전 민주연구원 부원장. 뉴시스

이 대통령의 ‘복심’으로 불리는 김용 전 민주연구원 부원장은 21일 이번 재보궐선거에서 경기 안산갑 혹은 하남갑에 출마하겠다는 의지를 드러냈다. 김 전 부원장은 MBC라디오에서 공천 가능성과 관련해 “제 사건이 다 드러난 상태이기 때문에, 제가 지금 최선의 노력을 다하고 있어서, 저는 (공천을) 받을 가능성이 많지 않은가 생각한다”고 밝혔다.

김 전 부원장은 공천 희망 지역으로 “제가 경기도 지역에서 활동했기 때문에 경기도 지역 어디든 상관없다”며 “안산이나 하남, 이 두 군데에서 당이 전략적으로 판단하는 기준에 따라서 결정해주시면 열심히 할 생각”이라고 말했다. 평택을의 경우 “조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 대표가 지금 활동하고 있고, 정치적으로 복잡한 상황에 놓여 있다”고 설명했다. 그러면서 그는 안산갑에 출사표를 던진 더불어민주당 김남국 전 의원을 향해서는 “김 의원 같은 경우는 아주 친한 후배인데, 지난번에 전략공천을 한번 받았다”며 “또 전략공천을 받는 것이 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 견제구를 날렸다.



당 대변인 신분인 김남국 전 의원은 이날 정청래 대표와 함께 경남 통영시를 방문, 고구마 재배현장 체험을 가졌다. 정 대표는 이날 김 전 원장의 ‘특혜’ 주장과 관련한 질문을 받자 “노코멘트 하겠다”며 즉답을 피했다.



정 대표는 전날 기자간담회를 통해 이광재 전 강원지사의 전략공천 가능성을 언급했는데, 이 전 지사의 공천지역으로 수도권이 언급되면서 그의 공천 지역을 둘러싼 관심도 커지는 상황이다. 이 전 지사는 경기 성남 분당갑 지역위원장을 맡고 있는데 마찬가지로 하남갑, 평택을 등의 전략공천 가능성이 거론된다. 이 전 지사는 이날 세계일보와의 통화에서 “당에서 저에게 헌신한 부분에 대해 일할 기회를 마련하겠다고 한 부분은 감사한 일이다. 다만 아무것도 결정된 것은 없다”고 말했다.