‘반장연대’ 확산되는 국힘… 각자도생 잰걸음

오세훈 “장동혁, 후보들에겐 짐”

경기서 먼저 ‘자체 선대위’ 발족

TK·부산서도 지도부와 거리두기

내홍 수습 요원… 살길찾기 나서

6·3 지방선거에 나서는 국민의힘 광역단체장 후보들을 중심으로 ‘반장(반장동혁)’ 기류가 확산하는 모양새다. 당 지지율 하락세가 이어지자 후보들이 지도부와 일정한 선을 그으며 각자도생에 나서는 모습이다. 지도부와의 차별화를 통해 중도층 확장 가능성을 넓히고 지역 선거에 집중하려는 전략이라는 해석이 나온다.

김선교 국민의힘 의원을 비롯한 경기 지역구 의원들이 21일 서울 여의도 국회 소통관에서 경기도 선대위 출범 기자회견을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 현 시장은 21일 KBS라디오 인터뷰에서 장동혁 대표를 겨냥해 “지금 후보들께 짐이 되고 있다”고 날을 세웠다. 오 시장은 장 대표의 방미에 대해서도 “후보들은 하루하루 피가 마를 타이밍인데 지방선거에 어떤 도움이 될 것이라는 설명이 없다”면서 “당 지도부는 여기 있어도 별로 할 일이 없는 국면에 돌입했기 때문에 그렇게 변명할 수밖에 없는 처지가 된 게 아닌가”라고 평가했다.



당내 경기권 현역 의원들은 중앙당과 별개로 자체 선거대책위원회 발족에 나섰다. 김선교·김용태·김은혜·송석준·안철수 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지금 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “더불어민주당은 이미 후보를 확정하고 경기도 전역을 누비고 있는데 우리는 후보조차 결정하지 못했다”고 지적했다. 그러면서 “자체 선대위 발족을 통해 현장을 지키는 저희가 직접 엔진을 돌리겠다”고 강조했다. 국민의힘 경기지사 경선의 경우 당 지도부와 공천관리위원회가 외부 인사 영입을 시도하느라 일정이 지연돼 다음 달에나 후보가 확정될 예정이다.



중도층 민심에 예민한 수도권뿐 아니라 전통적인 텃밭 영남권에서도 장 대표를 반기지 않고 있다. 대구시장 경선 후보인 추경호 의원은 SBS 라디오 인터뷰에서 “대구·경북 통합선대위를 구상하고 있다”며 “저희대로 지역별 특성을 반영한 선거 활동을 할 것이고, 장 대표의 유세나 선거 지원 여부는 전적으로 대표가 판단할 부분”이라고 선을 그었다. 박형준 부산시장도 경선에서 경쟁했던 주진우 의원을 상임 선대위원장으로 영입하는 등 일찌감치 지역 중심 선대위 체제를 꾸렸다.



국민의힘 주자들이 독자적인 선대위로 방향을 잡은 것은 인재 영입이나 공천 갈등 수습 등에 리더십을 발휘하지 못한 현 지도부에 선거 운동을 맡길 수 없다는 위기감이 반영된 것으로 풀이된다.



당 지도부는 지역 위주의 선거 운동이 주가 되는 지방선거의 특성일 뿐 문제될 것이 없다는 입장이다. 중앙선대위 명단은 광역단체장 후보 공천이 일단락된 이후 발표할 것으로 알려졌다. 박성훈 수석대변인은 “후보자의 경쟁력이 가장 효과적으로 전달될 수 있는 선대위가 먼저 꾸려져야 한다”며 “중앙선대위는 지역별 선대위가 구성되고 부족한 점이 있으면 지원할 것”이라고 설명했다.