김규현 전 국가정보원장(왼쪽)이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회의 서해 공무원 피격·통계조작 '윤석열 명예훼손' 허위보도 조작기소 의혹 사건에 대한 청문회에서 선서하고 있다. /2026.04.21 허정호 선임기자

21일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 청문회에서 김규현 전 국가정보원장(왼쪽)을 비롯한 증인들이 선서를 하고 있다. 이날 청문회에선 국가통계 조작 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 윤석열정부 당시 감사원과 검찰이 조사했던 사안을 놓고 여야가 충돌했다.