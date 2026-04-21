유니스트 한승열 교수팀 논문 3편 …국제 인공지능 학회서 동시 채택

울산과학기술원(UNIST·유니스트)은 인공지능대학원 한승열(사진) 교수팀의 연구 논문 3편이 국제 인공지능(AI) 학회인 표현학습국제학회(ICLR)에서 동시에 채택됐다고 21일 밝혔다. 단일 연구실에서 3편의 논문이 채택되는 것은 이례적이다.



ICLR은 신경정보처리시스템학회(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML)와 함께 세계 3대 AI 학회로 꼽힌다. ICLR은 심사기준이 까다로운 것으로 알려져 있다. 올해 전 세계에서 제출된 1만9000여편의 논문 중 약 27%인 5300여편만이 심사를 통과했다. 한 교수팀에서 채택된 논문은 모두 피지컬 AI 기술의 핵심인 강화학습 분야에서 나왔다.