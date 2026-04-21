한국을 글로벌 마케팅·전장 협력 ‘심장부’로 낙점한 벤츠

세계 최초 전기 C-클래스 공개

삼성SDI와 배터리 계약까지

핵심 협력 기지로서 한국 위상 강화

메르세데스-벤츠가 한국 시장을 글로벌 마케팅의 전초기지이자 차세대 모빌리티를 위한 핵심 전장 협력 기지로 삼기 위한 행보에 나섰다. 브랜드의 과거 헤리티지와 미래 전동화 기술이 교차하는 전략적 허브로 한국을 점찍고 파트너십을 유례없는 수준으로 끌어올리고 있는 것이다.

서울에서 열린 ‘디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스’ 월드 프리미어. 벤츠 코리아 제공

◆일렉트릭 C-클래스 공개…첫 한국 월드 프리미어

벤츠는 20일 서울에서 C-클래스의 첫 전동화 모델 ‘디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스’를 세계 최초로 공개했다.

이번 행사는 벤츠 역사상 최초로 한국에서 열린 월드 프리미어로, 벤츠 제품군 중 가장 인기 있는 시리즈 중 하나인 C-클래스의 첫 전동화 모델을 한국에서 공개한 것이다. 글로벌 시장에서 한국의 중요성을 보여주는 사례다.

전통과 혁신이 공조하며 첨단 기술과 문화적 영향력을 모두 갖춘 한국이 신차의 역동성과 혁신성을 보여주기에 가장 적합한 무대라고 판단했다는 것이 벤츠 측의 설명이다.

전 세계에서 초청받은 80여명의 외신 기자와 인플루언서가 입국해 한국발 월드 프리미어 현장을 취재했다. 올라 칼레니우스 벤츠 최고경영자(CEO), 요르그 부르저 최고기술책임자(CTO), 마티아스 가이젠 세일즈 총괄 등 본사 핵심 임원 3명을 포함해 약 50여 명의 벤츠 관계자도 한국을 찾았다.

전동화 C-클래스는 핵심 가치인 우아함, 편안함, 지능, 스포티함을 끌어올린 모델로 평가받는다. 쿠페를 연상시키는 실루엣, 1050개의 발광 도트가 특징인 아이코닉한 그릴, 강렬한 GT 스타일의 후면 디자인을 통해 최신 벤츠 디자인 언어를 구현했다.

차량은 높은 공기역학 성능과 히트 펌프, 최대 300kW의 회생 제동력을 갖춘 원박스 브레이킹 시스템 등의 혁신 기술로 유럽 WLTP 기준 최대 762㎞의 주행 거리를 제공한다. 신형 배터리는 단 10분 충전으로 325㎞를 주행할 수 있다.

벤츠 그룹, 삼성SDI와 배터리 공급을 위한 계약 체결. 벤츠 코리아 제공

◆삼성SDI와 배터리 계약…한국을 전장 파트너십 거점으로

벤츠는 한국의 우수한 기술력을 확보하고 글로벌 자동차 산업 내 선도적 입지를 확고히 하기 위해 핵심 협력사와의 전장 파트너십도 더욱 공고히 하고 있다.

같은날 벤츠 최고 경영진은 한국의 핵심 협력사들과 만나 전동화 및 디지털화의 잠재력을 극대화하기 위한 협력 확대 방안을 논의했다.

칼레니우스 CEO는 “벤츠의 중요한 이정표를 기념하기 위한 것”이라며 “다년간 진행될 신차 출시 캠페인의 초석인 디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스를 선보이고, 한국의 주요 공급사들과의 전략적 협력을 통해 차세대 혁신의 기반을 다지고자 한다”고 말했다.

칼레니우스 CEO와 부르저 CTO는 최주선 삼성SDI 대표이사 사장과 차세대 전기차 플랫폼에 적용될 하이니켈 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결하며 글로벌 배터리 공급망을 한층 강화했다.

디스플레이 및 배터리 분야 등에서 장기적인 협력을 이어오고 있는 LG그룹과의 긴밀한 파트너십을 다시 한번 확인했다. LG에너지솔루션은 지난해 10월 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 업체로 선정됐다.

서울에서 진행되는 ‘140 Years. 140 Places.’ 글로벌 캠페인. 벤츠 코리아 제공

◆세계 최초 ‘마이바흐 브랜드센터’에서 글로벌 캠페인

벤츠는 칼 벤츠의 세계 최초 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 진행하고 있는 글로벌 캠페인 ‘140 Years. 140 Places.’ 행사를 서울 압구정동에 위치한 마이바흐 브랜드센터에서 21일 개최했다.

지난해 7월 세계 최초로 서울에 문을 연 이 센터는 마이바흐 고객을 위한 전용 전시장 및 서비스센터다.

이번 캠페인은 벤츠가 전 세계 고객 및 팬들과 함께 ‘혁신의 140주년’을 기념하기 위해 기획한 글로벌 캠페인이다. ‘더 뉴 S-클래스’로 6개 대륙 140개 도시를 순회하는 여정의 주요 도시로 서울이 포함된 것이다.

벤츠는 140년간 이어온 혁신의 여정을 선보이며, 3대의 140주년 기념 더 뉴 S-클래스 캠페인 차량 중 한 대를 전시한다. 지난 3월 세계 최초 공개된 ‘더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스’도 국내에 처음 공개한다.