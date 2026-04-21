여수 세계섬박람회 주행사장은 왜 진모지구인가…논란 재연

"2012 엑스포장 놔두고"…조직위 "비용·섬 상징성 등 종합 검토"

137일 앞으로 다가온 2026 여수 세계섬박람회 주행사장 위치를 두고 논란이 재연됐다.



2012년 세계박람회(엑스포)를 잘 치러낸 인프라가 있는데도 허허벌판에 가까운 돌산읍 진모지구를 선정한 데 대한 비판에 조직위는 비용과 상징성 등을 검토한 결과라고 설명했다.

여수 세계섬박람회 주행사장 공사 현장. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 21일 전남 여수 청소년해양교육원에서 열린 섬박람회 준비 상황 점검 회의에서 "개최 장소로 엑스포장(세계박람회장)도 검토하지 않았느냐"며 주행사장이 진모지구로 결정된 배경을 물었다.



최근 섬박람회 준비 미흡에 대한 지적이 온오프라인으로 확산하면서 지역 사회에서는 주행사장 위치 선정에 대한 논쟁이 다시 고개를 들고 있다.



민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 후보도 최근 페이스북에 "2012 여수 엑스포를 통해 검증된 인프라를 두고 굳이 배수 우려가 있는 간척지에 임시 시설을 조성하는 것이 적절한지 원점에서 재검토해야 한다"고 주장하기도 했다.



김종기 섬박람회 조직위원회 사무총장은 돌산읍 진모지구로 주행사장을 선택한 과정을 윤 장관에게 설명했다.



김 사무총장은 "2020년 용역 당시 세계박람회장과 진모지구를 놓고 분석한 결과, 당시 박람회장 전시 시설의 70％가량이 임대 중이어서 섬박람회에 활용하기가 쉽지 않았다"며 "당시 박람회장 사후 활용 계획도 확정되지 않아 올해(2026년) 박람회장을 어떻게 활용하고 있을지 불확실성이 있었다"고 말했다.



2020년에 2026년의 박람회장 활용 실태를 예견하기 어려워 선뜻 섬박람회 개최 장소로 결정하기 쉽지 않았다는 것이다.



김 사무총장은 "돌산이 섬이라는 상징성도 고려됐다"며 "기존 박람회장을 사용하려면 리모델링도 해야 해 비용 대비 효용 등을 종합적으로 검토한 결과 진모지구로 결론 났다"고 말했다.



물밑으로 가라앉았던 논란은 2024년 5월 전남도교육청이 박람회장에서 글로컬 미래교육박람회를 개최하면서 다시 떠오르기도 했다.



그러나 박람회장 내 주제관에서 누수가 발생하는 등 전체적인 보수에 큰 비용이 필요했고, 이미 4년여간 진모지구에서 섬박람회를 개최한다는 홍보와 계획 수립이 이뤄져 되돌릴 수 없었다고 김 사무총장은 전했다.



개막(9월 5일)이 5개월도 채 남지 않은 상황에서 논쟁은 3번째 반복됐지만, 주행사장 등 시설에 이미 예산을 투입해 7월 완공을 목표로 공사가 진행 중인 현실 등을 고려하면 번복은 더 어려워 보인다.



윤 장관은 "60일 행사 기간 시민도 생활해야 하고, 돌산읍 주민도 왕복해야 하는데 (2012년) 엑스포 때처럼 외부 차량 출입을 차단하고 셔틀만 왕복하게 할 상황은 아닌 것 같다"며 "시민 생활과 관람객 이동 편의를 잘 조화시킬 방안을 연구해야 할 것 같다"고 말했다.

<연합>