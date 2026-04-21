“외출할 때 마스크 챙기세요”…전국 황사 영향 ‘미세먼지 나쁨’ [내일날씨]

아침 최저 6~14도, 낮 최고 16~21도



수요일인 22일은 전국 대부분 지역이 황사의 영향을 받으며 대기질이 크게 악화될 전망이다. 최근 며칠 사이 중국 북부 고비사막과 내몽골 고원 일대에서 발생한 황사가 한반도 상공에 유입되면서 잔류 황사까지 더해질 가능성이 있어 건강 관리에 주의가 요구된다.

전국 대부분 지역에 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인 21일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 뉴시스

기상청은 21일 “18일 고비사막과 내몽골고원에서 발원해 20일부터 본격적으로 유입된 황사가 대기 중에 잔류하면서 22일까지 황사의 영향을 받을 가능성이 있겠다”고 예보했다.

전 권역에서 미세먼지(PM10) 농도가 높겠고, 시간대와 기류 변화에 따라 농도 변동성이 클 전망이다. 기류의 흐름에 따라 황사 지속시간과 황사가 나타나는 지역, 농도가 매우 유동적이니, 앞으로 발표되는 기상정보와 미세먼지 예보를 참고해야겠다.

내일 전국 하늘에는 구름 많은 가운데 전남과 경남, 제주도에 비 소식이 있다. 비는 오전 9시~정오 사이 제주에서 시작돼 오후에는 전남권, 밤에는 경남권으로 확대되겠다.

예상 강수량은 △광주, 전남 5~20㎜ △부산, 경남남해안 5~20㎜ △울산, 경남내륙 5㎜ 미만 △제주도(북부 제외) 30~80㎜ △제주도북부 10~40㎜다.

당분간 기온은 평년(최저 5~11도, 최고 17~22도)과 비슷하겠다. 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 16~21도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 10도, 수원 9도, 춘천 6도, 강릉 14도, 청주 9도, 대전 8도, 전주 9도, 광주 11도, 대구 10도, 부산 12도, 제주 15도가 예상된다.

낮 최고기온은 서울 19도, 인천 17도, 수원 18도, 춘천 19도, 강릉 20도, 청주 20도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 18도, 대구 20도, 부산 19도, 제주 18도가 되겠다.