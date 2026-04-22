서울 종로구가 서울경제진흥원(SBA)과 손잡고 한국 주얼리 브랜드의 해외시장 진출을 지원한다.
구는 SBA와 ‘이탈리아 비첸차오로 전시회 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 참가 기업 모집에 나선다고 21일 밝혔다. 양 기관은 올해 9월과 내년 1월 박람회에서 고급 디자인 전시 구역인 ‘LOOK관’에 30㎡ 규모의 서울종로관을 꾸린다.
최종 선정 기업은 전시 부스 제공, 수출 역량 강화 교육, 공동 통역 지원 등 약 1500만원 상당의 지원을 받는다. 참가 신청은 이날부터 다음 달 12일까지 가능하다.
이번 MOU는 수준 높은 기술력에도 인지도 부족으로 무역적자가 심화된 국내 주얼리 산업의 한계를 극복하려는 차원에서 이뤄졌다. 참가 무대인 이탈리아 비첸차오로는 70년 전통의 세계 최대 규모 주얼리 무역 박람회다.
종로, 국내 주얼리 브랜드 해외 진출 지원
區·서울경제진흥원 MOU 체결
伊 비첸차오로 참가 기업 모집
伊 비첸차오로 참가 기업 모집
서울 종로구가 서울경제진흥원(SBA)과 손잡고 한국 주얼리 브랜드의 해외시장 진출을 지원한다.
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