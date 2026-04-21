원불교 나상호 교정원장 “종교가 자기 성장에만 몰두해선 안된다”

“한국은 세계에서 가장 빠르게 성장한 나라입니다. 급성장과 도시화 속에서 고립된 상황이 야기됐습니다. 정부도 이 속도를 다 수용하지 못했고, 종교도 자기 성장에만 몰두했습니다. 우리도 교화에만 올인했다면 지금의 원불교는 없었을 것입니다. 종교는 자기 성장에만 몰두하면 안 됩니다.”

원불교 나상호 교정원장이 21일 서울 동작구 원불교소태산기념관에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

교단 최대 경축일인 대각개교절(4월 28일·원기 111년)을 기념해 21일 서울 동작구 원불교소태산기념관에서 열린 기자간담회에서 나상호 원불교 교정원장은 “고루 잘사는 방향으로 가야 한다고 소태산 대종사께서 분명히 정해주셨다”며 종교의 사회 기여를 강조했다. 나 교정원장은 “원불교는 단지 교당에만 주력한 게 아니라 복지·시민 활동을 다양하게 해왔다”며 “국내 태동 종교 중 대안학교를 가장 많이 운영하고 있으며(10개), 복지기관도 200여 개에 달한다. 우리보다 교세가 50배, 100배 되는 종단과 그 비율로 따지면 우리가 훨씬 더 많이 기여하고 있다”고 말했다.

나 교정원장은 원불교가 주력하고 있는 자살 예방 사업과 생태 살림도 이 연장선에서 설명했다. 나 교정원장은 “한국은 자살률 1위 국가이고, 북향민의 경우 평균 자살률이 두 배라고 한다”며 “아픔을 겪는 분이 손쉽게 접할 수 있는 분이 주변에 많아야 한다. 심폐소생술 교육을 받은 사람이 쓰러진 이를 구하듯, 응급 상황에 대처할 수 있는 능력을 사회 전반으로 확산시키는 일을 원불교가 맡겠다”는 뜻을 밝혔다.

인공지능(AI)시대 도래에 따른 원불교 정신의 재조명도 중요한 과제다. 나 교정원장은 “AI가 사람을 살상하는 무기로 변질하여서 걱정이고, 로봇까지 합류할 조짐이 있어 염려되고 안타깝다”며 “소태산 대종사의 ‘물질이 개벽되니 정신을 개벽하자’는 말씀이 AI 시대에 더욱 받아들여지는 메시지다. 물질문명을 선용하는 건 정신개벽의 길일 수밖에 없다”고 강조했다.

나 교정원장은 올해 주력 사업으로 국민 마음건강 회복을 위해 통합 브랜드 ‘마음 온(on)’을 설명했다. 전국 15개 훈련원을 거점으로 직장인 번아웃 회복, 청소년 집중력 향상, 노년층 소외 예방 등 세대별 맞춤형 명상 프로그램을 운영한다.

나 교정원장은 “소태산 대종사의 깨달음의 기쁨이 우리만의 축제가 아니라 세상의 아픔을 치유하는 마음의 빛이 되길 바란다”며 “물질문명을 선용할 수 있는 정신의 힘을 기르는 데 종교적 본분을 다하겠다”고 강조했다.