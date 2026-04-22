안민석 “AI로 교육 대전환…인프라 구축”

안민석 경기도교육감 예비후보가 진보진영 단일후보 선출을 하루 앞둔 21일 인공지능(AI) 중심 공약을 내놓았다.

안 후보는 이날 오전 캠프에서 선거인단 투표를 독려하기 위한 캠프 차원의 회의를 열고, 표심 공략을 논의했다.

안민석 경기교육감 예비후보. 안민석 캠프 제공

이어 과학의 날을 맞아 AI 체제 전환을 내세운 공약들을 발표했다.

그는 “AI는 단순 기술을 넘어 아이들의 꿈을 뒷받침하는 시대적 인프라”라며 “AI를 통해 교육 구성원 모두의 권리를 실질적으로 보장하겠다”고 밝혔다.

그러면서 ‘경기 AI 미래인재 10만 양성’을 내세워 AI·반도체 인재 양성 벨트 구축, 경기 북부 AI고 및 반도체고 신설, KAIST 북부 캠퍼스 유치 추진 등을 약속했다.

아울러 AI 기술을 소외된 학생들을 위한 도구로 활용하겠다며 AI 번역 기능을 통한 이주 배경 학생 학습 지원, 특수교육 대상자를 위한 맞춤형 보조공학기기 및 AI 프로그램 보급 등을 열거했다.

안 후보는 “경기도에서 자란 아이들이라면 누구나 세계 무대에서 당당히 경쟁할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.