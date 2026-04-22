성희롱 의혹 제기돼 사퇴한 인사에 정부 포상 논란

과거 대학 사퇴 이력 두고 검증 부실 지적

과기정통부 "공식 기록·절차상 문제 없어"

과거 제자 성희롱 의혹이 제기돼 대학에서 자진 사퇴했던 인사가 훈장 다음가는 정부 상훈인 포장을 받아 논란이 일고 있다.



이에 대해 과학기술정보통신부는 공식 기록과 공개 검증에서는 문제가 없었다고 해명했다.

사진=과학기술정보통신부 제공

22일 과학기술계에 따르면 전날 과학·정보통신의 날에 산업포장을 받은 A씨는 2011년 B 대학 교수로 재직 중 제자를 성희롱했다는 의혹이 제기되자 자진 사퇴했다.



당시 B 대학원 총학생회가 학생들을 상대로 설문조사 하는 과정에서 블루스 춤을 추자며 신체를 만졌다는 주장 등이 나온 바 있다.



총학생회 조사가 시작되자 A씨는 사직서를 냈고, 학교 측이 사직서를 수리한 것으로 알려졌다.



이를 놓고 정부포상은 사회적 물의를 일으킨 자의 경우 추천에서 제한하게 돼 있는 만큼 담당 부처인 과기정통부의 검증이 미비했던 것 아니냐는 지적이 나온다.



올해 행정안전부 정부포상 업무 지침에 따르면 추천기관은 포상 후보자의 공적에 대한 공개검증, 평판 및 여론 확인 등을 통해 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 자 등 부적격자를 추천하면 안 된다고 규정하고 있다.



과기정통부 관계자는 "범죄 이력 조회나 기관 징계 이력 등도 조회하고 확인이 안 될 경우를 대비해 공개 검증도 진행했다"며 "공식 기록과 공개 검증 절차를 거쳤을 때는 문제가 없어 최종 수상자가 된 것"이라고 설명했다.



이 관계자는 "공식적인 기록이 남아있지는 않은 것 같다"며 "엄밀하게 봤으면 상을 받기는 쉽지 않았을 것"이라고 말했다.

<연합>