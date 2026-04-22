동강대 개교 50주년 “슈퍼 테크니션 인재 양성”

“7만여 명의 전문 직업인을 배출한 빛나는 반세기, 이제는 미래 인재 슈퍼 테크니션(Super Technician)을 키운다.”

광주에 소재한 동강대학교 23일 개교 50주년을 맞아 지난 반세기를 기념하고 미래 인재 양성을 위한 새로운 도약을 선언한다. 동강대는 이날 오후 2시 본관 5층 나이팅게일홀에서 주요 내외빈이 참석한 가운데 개교 50주년 기념식을 개최한다.

1976년 4월23일 동신실업전문학교로 첫발을 내디딘 동강대는 그동안 백년지대계의 교육 목표와 지역 사학의 책무를 다하며 성장해왔다. 동강대는 지난 50년간 7만여 명의 졸업생을 배출하며 사회 각 분야에서 활약하는 인재를 길러냈다. 동강대는 이번 개교 50주년을 계기로 미래 100년을 향한 대도약의 비전을 선포한다.

이민숙 총장은 기념식에서 디지털 대전환의 시대에 부응하는 미래 인재상으로 고숙련 기술인 슈퍼 테크니션(Super Technician) 양성의 의지를 밝힐 계획이다. 이 총장은 “Super Technician은 AI와 디지털 시대에도 인간미를 잃지 않고 첨단기술을 자유롭게 활용하며 창의적 능력을 발휘하는 품격 있는 기술인재를 의미한다”며 “이것이 동강대학교가 향후 100년을 향해 나아갈 핵심 교육 목표다”고 밝혔다.

동강대는 이번 50주년 기념식에서 특별한 시간을 마련했다. 인공지능 AI 기술로 복원한 설립자 동강 이장우 박사의 축하 영상을 상영하며 특별한 감동을 선사한다. 설립자는 영상에서 개교 50주년을 맞은 학교 구성원에게 축하와 격려의 메시지를 전한다. 이 영상은 동강 50년사를 담은 백서에서 QR코드로 확인할 수 있다.

이날 기념식에는 1995년 동강대와 자매결연을 맺은 대만 남태과학기술대학교 총장단이 방문해 개교 50주년을 축하하고 30년 우정을 과시한다. 기념식에 앞서 오전 9시부터 2시간 30분동안 동강대와 대만 남태과기대가 공동 학술대회를 열어 미래 교육과 연구 방향에 대한 다양한 의견을 나눈다.

동강대 총동창회는 발전기금을 전달하며 모교 발전과 후배 사랑의 마음을 전할 예정이다.