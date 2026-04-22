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[속보] 李대통령 국정지지율 59.9% [쿠키뉴스]

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이동준 기자 blondie@segye.com
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이재명 대통령이 20일(현지 시간) 인도 뉴델리 영빈관 하이데라바드 하우스에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 20일(현지 시간) 인도 뉴델리 영빈관 하이데라바드 하우스에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 59.9%로 나타났다는 여론 조사 결과가 22일 나왔다.

 

쿠키뉴스 의뢰로 여론조사 전문기관 한길리서치가 지난 18일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 성인 1006명을 대상으로 이 대통령의 국정 수행 평가를 조사한 결과, 긍정평가는 59.9%였다.

 

‘아주 잘하고 있다’ 47.6%, ‘다소 잘하고 있다’ 12.3%로 나타났다. 부정평가는 35.6%였고,  모르겠다’는 응답은 4.5%였다.

 

연령별로는 40대 이상에서 모두 긍정평가가 두드러졌다. 50대 71.3%, 60대 67.2%, 40대 65.7%로 모두 60%를 넘겼다. 70대 이상도 56.4%로 과반을 기록했다.

 

반면 30대에서는 긍정 42.9%, 부정 56.3%로 부정평가가 더 높았다. 18~29세는 긍정 50.8%, 부정 46.4%로 팽팽했다.

 

지역별로는 호남권에서 90.6%로 가장 높은 지지율을 보였다. 이어 인천·경기 61.6%, 충청권 59.8%, 부산·울산·경남 54.8%, 강원·제주 54.8%, 서울 52.6% 순이었다. 대구·경북은 48.5%로 상대적으로 낮았다.

 

정치 성향별로는 진보층 80.3%, 중도층 59.9%, 보수층 41.4% 순으로 긍정평가가 나타났다. 무당층에서는 긍정 47.2%, 부정 42.3%로 오차 범위 내 접전을 보였다.

 

한편 이번 조사는 유선 전화면접과 무선 ARS(유·무선 RDD 방식, 성·연령·지역별 할당 무작위 추출)를 병행해 진행됐다. 응답률은 2.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

이동준 기자

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