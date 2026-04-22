메뉴보기메뉴 보기 검색

한화포레나 제주에듀시티, 새 단장 후 재분양

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
김현주 기자 hjk@segye.com
구글 네이버 유튜브

제주 서귀포시 대정읍 보성리. 이미 완공된 단지 내부를 직접 확인할 수 있는 ‘한화포레나 제주에듀시티’가 새 단장을 마치고 재분양에 나섰다.

 

㈜한화 제공
㈜한화 제공  

㈜한화 건설부문은 상품성을 보완한 뒤 본격적인 분양 절차를 진행 중이라고 22일 밝혔다.

 

이 단지는 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용 84~210㎡, 총 503세대 규모로 조성됐으며, 준공이 완료돼 즉시 입주가 가능하다.

 

단지는 제주영어교육도시와 차량 약 5분 거리에 위치해 교육 수요를 직접 흡수할 수 있는 입지로 평가된다.

 

현재 교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영 중이다.

 

여기에 다섯 번째 국제학교인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’도 설립이 추진되고 있다. 계획대로 진행될 경우 유치원부터 고등학교까지 총 1,354명 규모의 교육 인프라가 추가된다.

 

분양 관계자는 “최근 국제학교 진학 수요가 늘면서 제주 정착을 고려하는 학부모 문의가 증가하는 추세”라며 “신학기 수요가 맞물리는 시기인 만큼 관심이 이어질 것으로 본다”고 말했다.  

김현주 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기