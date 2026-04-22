변우석, KTX 이용했지만 아무도 못 알아봐...“현실 살기 바빠”

화제의 드라마 ‘21세기 대군부인’에 출연 중인 배우 변우석이 KTX를 이용해 장거리 이동을 했음에도 주변의 시선을 거의 받지 않았던 일화를 전해 놀라움을 자아냈다. 인기 배우의 자리에 올랐음에도 일상적인 상황 속에서 대중의 관심을 크게 체감하지 못했다는 점은 주목 받고 있다.

VARO Playlist

지난 21일 유튜브 채널 ‘VARO Playlist’에 공개된 영상 ‘호패를 휘두르면... 이안대군이 나오지 #21세기대군부인’에서는 촬영을 위해 서울에서 부산으로 이동하는 변우석의 모습이 담겼다.

그는 KTX 객실 안에서 휴대전화를 확인하거나 눈을 붙이며 이동 시간을 보냈다. 별다른 주목을 받지 않는 자연스러운 분위기 속에서 평범한 승객과 다름없는 모습을 보였다.

이후 촬영 현장에서 가수 겸 배우 아이유와 만난 그는 열차 안에서 있었던 상황을 전했다. 아이유가 “역에서는 사람들이 알아보지 않나”고 묻자 변우석은 사람들 사이 고개를 숙이는 모션을 취하다가 “사람들도 다 현실을 살기 바쁘다”고 답했다. 의외의 담담한 반응에 아이유는 “그렇구나”고 답하면서 놀라운 마음을 감추지 못한 모습이었다.

영상이 공개된 이후 댓글창에는 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “KTX 타고 가신 우리 이안대군~아무도 못봤다니..봤어도 믿을 수가 없었을 거야”라고, “진짜 전국을 누비면서 찍었구나 기차타고 다녔는데 아무도 못 알아봤다니”라며 놀라운 마음을 보이는 반응을 남겼다.

한편 배우 변우석은 2024년 방영된 드라마 ‘선재 업고 튀어’를 통해 스타덤에 올랐다. 현재는 ‘21세기 대군부인’에 출연하며 대중의 사랑을 받고 있다.