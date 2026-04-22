"엉망진창이다"…이란협상 난항 속 백악관 내부서도 우려 팽배

수면 시간 줄고 예민해진 트럼프, SNS로 메시지 연일 쏟아내

英 텔레그래프 "트럼프 측근 '예스맨' 군단이 협상의 걸림돌"

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미국과 이란의 종전 협상이 난항을 겪는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 연일 상반된 메시지를 내놓으며 혼란을 키우고 있다.



행정부 내 의사결정 절차가 사실상 중단되고 소수의 대통령 측근을 중심으로 논의가 이어지면서 백악관 내부에서도 우려가 커지고 있다고 21일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프가 보도했다.



트럼프 대통령과 가까운 한 관계자는 이날 이란 전쟁과 관련해 "행정부 내 누구도 무슨 일이 벌어지고 있는지, 계획이 무엇인지, 심지어 지금 우리가 무엇을 목표로 하고 있는지조차 모르는 것 같다"며 "모든 것이 완전히 엉망진창이고, 책임 소재도 완전히 불분명하다"고 텔레그래프에 말했다.



특히 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 협상 관련 메시지를 연일 쏟아내면서 최측근 참모들조차 이를 따라가지 못하고 있다고 텔레그래프는 전했다.



또 다른 소식통은 최근 트럼프 대통령이 더욱 예민해진 상태에서 수면 시간까지 줄었으며, 소셜미디어에 '정제되지 않은' 게시물을 잇달아 올리고 있다고 전했다.



측근들은 대통령에게 소셜미디어 활동을 자제하라고 조언했으나 결국 손을 쓸 수 없었다고 이 소식통은 덧붙였다.



그사이 트럼프는 이란과의 협상 타결이 '가까워졌다'고 주장했다가 다시 협상은 불가능하다고 언급하는가 하면, JD 밴스 부통령이 종전 협상에 불참할 것이라고 말했다가 곧 '그가 파키스탄에 갈 것'이라고 발언하며 여러 차례 말을 바꿨다.



전직 행정부 관계자들은 트럼프 대통령이 전쟁 수행 과정에서 이뤄지는 일반적인 의사결정 체계에서 점점 더 이탈하고 있다고 지적한다.



트럼프 1기 정부에 근무했던 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 "첫 임기 때는 (지금보다) 의사결정 절차라는 게 잡혀 있었고 어떤 정책이 왜 이득이 되는지 설명할 수 있었지만, 이제 그런 일은 더 이상 일어나지 않는다"며 "대통령은 그것을 좋아하지 않고, 그것에 얽매여 있다고 느낀다"고 텔레그래프에 말했다.



대신 트럼프는 오로지 직감과 주변 '예스맨'들의 조언에만 의존하며, 이들은 대통령 주변에서 전쟁에 대한 이미지를 왜곡하거나 축소하고 있다고 텔레그래프는 지적했다.



실제로 그는 미군의 성공 사례가 담긴 영상을 매일 보고받고 있지만, 미군의 오폭 의혹이 제기된 이란 초등학교 참사 등 민감한 사안에 대해서는 사실상 제대로 된 정보로부터 차단되고 있다고 내부 관계자들이 전했다.

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트럼프 대통령과 가까운 한 소식통은 "그들의 지휘부에는 국가를 대표해 목소리를 낼 수 있는 집단이 단 하나도 없다"고 텔레그래프에 말했다.



수지 와일스 백악관 비서실장 역시 참모들이 전쟁에 대한 '장밋빛 전망'만을 보고하고 있다며 직접 우려를 표명한 것으로 전해졌다.



그러나 이후에도 미국과 이란 간에 교착상태가 이어지면서 대통령을 설득하려는 와일스 비서실장의 노력은 사실상 실패한 것으로 보인다고 텔레그래프는 분석했다.



미군의 해외 개입에 부정적인 입장이었던 밴스 부통령은 평화 협상 대표를 맡게 되면서 오히려 비판의 목소리를 내지 못하게 됐고, 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장 역시 경질 위기 속에 침묵을 지키고 있다는 평가가 나온다.



텔레그래프는 "트럼프 대통령의 변덕과 짧은 집중력에 휘둘리는 '예스맨' 군단들이 이란과의 평화 협상에 걸림돌이 되고 있다"고 지적했다.

<연합>