‘흑백요리사2’ 우승에도 식당 닫은 최강록 “잊힐 준비는 되어있다”

넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’)에서 우승한 셰프 최강록이 식당 폐업과 대중의 관심에 대한 생각을 밝혔다.

지난 21일 첫 방송된 SBS 신규 예능 프로그램 ‘최강로드-식포일러’에서 최강록은 김도윤 셰프, 가수 데프콘과 지리산을 찾아 식재료와 요리에 대한 이야기를 나눴다.

김도윤은 지리산에서 식재료를 배우기 시작한 지 3년째라며 “4000여개 중 아직 5백개도 모른다. 10년은 더 다녀야 할 것 같다”고 말했다. 그는 이날 지리산 흑돼지를 준비했지만 “하루 더 숙성해야 한다”며 숙성의 중요성을 강조했다.

SBS ‘최강로드-식포일러’ 방송화면 캡처

이에 데프콘이 아쉬움을 드러내자 최강록이 즉석에서 요리에 나섰다. 그는 “압력솥 조리는 공식 파괴다. 다 부드럽게 할 수 있다”며 흑돼지 삼겹살을 활용한 카레를 선보였다. 데프콘은 “처음 먹어보는 카레다. 정말 맛있다”라고 평가했다.

최강록은 ‘흑백요리사2’ 우승 이후 큰 주목을 받았지만 운영하던 식당을 정리해 화제가 된 바 있다. 이에 데프콘은 최강록에게 “물 들어왔을 때 노를 젓지 않고 식당을 폐업했다. 스스로 복을 걷어찼다는 이야기를 듣는다”며 이유를 물었다.

최강록은 “그런 상황을 세 번 겪는 것 같다. 언제든 잊힐 준비는 돼 있다. 3개월이면 거의 잊히더라”고 말했다. 이에 “나름 노를 젓고 있다. 속도는 안 난다. 손으로 저어서 시속 2㎞ 정도”라고 덧붙였다. 데프콘이 “남들은 모터보트로 가고 있다”고 하자, 그는 “나는 이 정도 속도로 잔잔하게 가도 괜찮은 것 같다”고 답했다.

또한 최강록은 “요리사라는 직업이 고되고 힘들다. 만든 음식을 어떤 분이 맛있게 드실 때 유일하게 행복이라는 감정을 느낀다”고 말했다. 이어 “잊힐 준비는 되어 있지만 억지로 잊히고 싶지는 않다. 자연스럽게 가고 싶다”고 덧붙였다.