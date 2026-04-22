국힘 "브런슨, 지난달 국방부 찾아 안규백에 정동영 발언 항의"

성일종, 국방부 부인에 날짜 제시하며 재반박…"정동영 안보·동맹에 해악"

(서울=연합뉴스) 조다운 기자 = 국회 국방위원회 소속인 국민의힘 성일종·한기호·강대식·강선영·임종득 의원은 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 국방부에 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 지난달 10일과 11일 용산 국방부 청사를 방문한 게 사실인지 공개하라고 요구했다. 2026.4.22 allluck@yna.co.kr

국민의힘 성일종 의원은 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 언급에 대해 안규백 국방부 장관에게 항의했다는 자신의 주장을 국방부가 부인하자 22일 재반박했다.



국회 국방위원장인 성 의원은 이날 국회 기자회견에서 브런슨 령관이 지난달 10일과 11일 용산 국방부 청사를 방문한 것이 사실인지 공개하라고 국방부에 요구하면서 "중대 사안이 없다면 주한미군사령관이 한가하게 안 장관을 찾아갈 일이 있겠느냐"고 반문했다.



이어 "제가 확인한 사실에 따르면 주한미군 사령관은 분명히 안 장관을 찾아가 정 장관의 기밀 유출에 대해 강력히 항의했다"고 재차 주장했다.



성 의원이 지목한 3월 10∼11일은 한반도 유사시에 대비한 정례 한미연합훈련인 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습 기간이다.



그는 또 정 장관이 언급한 북한 구성시 핵시설에 대해 미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)가 과거 보고서에서 지목했다는 통일부 해명도 사실과 다르다고 반박했다.



그러면서 "결국 정 장관이 구성을 언급한 것은 장관이어서 받을 수 있었던 고급 정보에 기반한 발언"이라며 "지금 바로 그 자리에서 내려오시기를 바란다. 당신의 존재 자체가 대한민국 국가안보와 한미동맹에 매 순간순간 심각한 해악을 끼치고 있다"고 주장했다.



성 의원은 이 대통령을 향해서도 "정 장관을 경질하고 한미관계를 복원하시라"며 "지금 정부 내에 친북 자주파와 한미관계가 중요하다는 동맹파 간 많은 이견이 노출돼 이런 결단을 주저하는 것이 아닌가"라고 말했다.

<연합>