김선태 "세금 안 내려고 기부? 날 위해… 나 좋은 사람 아냐"

전 ‘충주맨’ 유튜버 김선태가 자신의 기부와 관련된 억측에 직접 입을 열었다.
지난 21일 김선태는 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’에 ‘시몬스 홍보’라는 제목의 광고 영상을 게재했다.
영상에서 김선태는 “시몬스에서 N32라는 브랜드를 새로 만들었는데 한 마디로 레이블이다. 하이브랑 쏘스뮤직 같은”이라며 시몬스의 모션베드를 소개했다. 그는 시몬스와 협업을 하게 된 이유에 대해 두가지 이유를 밝혔다.
그는 첫 번째 이유로 “시몬스와 김선태 채널이 2600만원 상당의 침대와 매트릭스를 어려운 노인분들에게 기부를 할 것”이라고 밝혔다.
김선태는 두 번째 이유로 “더 큰 이유는 돈을 벌기 위해서”라며 “돈도 벌어야 저도 좋고 기부도 하는 거다. 그렇다고 제가 뭐 기부를 위해서 벌고 있는 건 아니다”라고 말했다.
김선태는 “저 잘살려고 벌고 있는 거고 기부는 이제 부차적인 거긴 한데 지금까지는 기업하고 같이 했었고, 기업이랑 한 거랑 별개로 기부를 좀 하려고 하는데, 숫자가 맞냐? 많이 벌었냐? 적게 벌었냐? 말이 많아서 금액은 비공개로 하고 기부 사실은 추후 공지를 하도록 하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “좋은 일 하면서 분란 일으키기 싫다”며 “그러면서 이제 막 기부천사 이미지를 하려고 하느냐, 하는데 저 기부천사 절대 아닙니다. 몇 번 말씀드렸죠? 저를 위해서 기부하는 거예요. 제 이미지 좋아지라고”라고 솔직한 마음을 이야기했다.
김선태는 “그리고 반대로 세금 안 내려고 기부한다, 이런 말씀이 있는데 무슨 소리냐. 와 이거 30% 할인하니까 필요 없는 거 엄청 사자 이런 거냐”고 되물었다.
그는 다시 한 번 “저는 좋은 사람이 아니다. 돈을 밝히는, 돈에 미친, 공무원 할 때 못 만진 돈을 벌기 위해 안달이 나 있는 그게 정확히 나다”라고 말해 웃음을 자아냈다.
한편, 김선태는 2016년 9급 공무원으로 공직에 입문해 약 7년 만에 6급으로 승진했다. 남다른 유머와 시대를 읽는 감각으로 충주시 유튜브 채널 구독자 수를 100만명이 넘게 키웠으며, 올해 2월 사직 후 본인의 유튜브 채널을 개설해 운영하고 있다.