강동원, 아이돌 됐다…'와일드 씽' 음원·뮤비 공개

영화 '와일드 씽'이 극 중 그룹 '트라이앵글'의 대표곡 '러브 이즈(Love is)' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.

배급사 롯데엔터테인먼트 전날 국내 주요 음원 사이트와 글로벌 플랫폼을 통해 '러브 이즈' 음원과 뮤직비디오를 공개했다고 22일 밝혔다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.

'트라이앵글'의 데뷔곡인 '러브 이즈'는 1990년대 중후반부터 2000년대 초반 댄스 음악 전성기의 밝고 희망적인 멜로디를 현대적으로 재해석한 댄스팝이다. 트와이스의 '노크 노크'(KNOCK KNOCK), '예스 오어 예스'(YES or YES)를 비롯해 샤이니, 아이유, 있지 등 다양한 아티스트와 작업해 온 심은지 작곡가가 참여해 완성도를 높였다.

이와 함께 공개된 뮤직비디오는 아날로그적 감성을 완벽하게 재현했다. 4:3 화면 비율을 기반으로 한 레트로한 프레임 구성, 전면에 적용된 감성 필터, 눈동자를 또렷하게 살린 아이라이팅 효과, 절제된 카메라 무빙 등 과거 뮤직비디오 정수를 현대적으로 되살렸다.

또한 비주얼 콘셉트 역시 화이트 배경 위에 레드 현우(강동원), 그린 도미(박지현), 블루 상구(엄태구)의 컬러를 포인트로 활용해 선명한 대비를 완성했으며, 각 멤버의 의상과 배경 색감을 유기적으로 매칭했다.

마지막으로 음악과 퍼포먼스가 완성도를 더한다. 비트를 세밀하게 쪼개는 트렌디한 인트로와 양욱 안무가의 손길로 탄생한 따라 하기 쉬운 퍼포먼스는 중독성 있는 멜로디와 어우러져 강력한 흡입력을 발휘한다.

특히 화려한 비보잉을 선보이는 '댄스머신' 현우, 임팩트 있는 랩으로 존재감을 각인시키는 '폭풍래퍼' 상구, 그리고 단숨에 시선을 사로잡는 '확신의 센터' 도미까지 각기 다른 매력을 지닌 세 인물의 조합은 완벽한 시너지를 이루며 극 중 팀워크에 대한 기대감을 끌어올린다.

'와일드 씽'은 오는 6월 3일 관객들과 만난다.

<뉴시스>