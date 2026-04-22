기안84, 폐지 줍는 어르신 100명에 1억 기부…“나도 할머니 손에 자랐다”

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 폐지를 주워 생계를 이어가는 어르신들을 위해 1억원을 기부했다.

유튜브 채널 ‘셀럽인’ 캡처

지난 21일 유튜브 채널 ‘셀럽인’에는 ‘기안84 님과 폐지 줍는 어르신들에게 1억 기부했습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 기안84는 ‘기부 설계자’ 첫 게스트로 참여해 기부 대상 선정부터 전달까지 전 과정을 함께했다.

이번 기부는 서대문구청과 사랑의열매 협조를 받아 진행됐으며, 생계가 어렵거나 복지 사각지대에 놓인 폐지 수집 어르신 100명이 지원 대상자로 선정됐다. 이들에게는 각각 100만원씩 총 1억원이 전달됐다.

유튜브 채널 ‘셀럽인’ 캡처

진행자 주긍정은 “대화 나누는 것이 좋다고 하신 네 분의 어르신을 직접 찾아가 같이 대화도 나누었다. 행복해하시는 어르신들의 목소리에 뿌듯한 프로젝트였다”고 전했다.

기안84는 기부에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “기부를 하면 좋은 곳에 쓰이지만, 누구한테 기부되는지 나도 알게 되니까 더 보람차고 동기부여가 된 것 같다”고 말했다. 이어 “기부를 할수록 즐거운 마음이 커진다”고 덧붙였다.

이어 “할머니 손에서 자라서인지 할머니, 할아버지를 보면 짠한 마음이 든다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘셀럽인’ 캡처

영상에는 직접 어르신들을 찾아간 모습도 담겼다. 한 어르신은 “평생 100만원은 받아보기 힘든 돈”이라며 “제일 먼저 갈비를 먹고 싶다”고 말했다. 이에 기안84는 “맛있게 드시고 건강하시라”고 인사를 건넸다. 또 다른 어르신은 폐지를 모아 두 달에 약 7~8만원의 수입을 얻는다고 밝혔다.

기안84는 2022년 개인 전시 수익금 8700만원 전액을 기부했으며, 보육원 아동을 대상으로 100만원씩 지원하는 ‘100 챌린지’를 지속하고 있다. 그는 “기부를 하면 자부심이 생긴다”며 “강요하는 건 아니고, 기부를 해보고 싶다는 생각을 가진 사람이라면 누구나 동참했으면 하는 바람”이라고 말했다.