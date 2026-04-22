‘왕사남’ 단종 존재감 여기서도...‘취사병 전설이 되다’ 공식 포스터 공개

티빙 '취사병 전설이 되다' 포스터, 뉴스1

티빙이 선보이는 새 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’(극본 최룡/ 연출 조남형) 가 주요 인물들의 개성을 담은 포스터를 공개하며 기대감을 끌어올렸다. 그중 이등병 강성재 역을 맡은 배우 박지훈은 최근 히트한 영화 ‘왕과 사는 남자’에서의 존재감을 포스터에서도 이어갔다.

지난 21일 제작진은 작품의 배경이 되는 ‘강림소초’를 중심으로 한 인물들의 모습을 담은 이미지를 선보였다.

이 작품은 총과 같은 무기를 내려놓고 조리 도구를 든 한 신병의 성장기를 그린다. 주인공 강성재는 이등병 신분의 취사병으로서 실력을 키워가며 점차 성장하는 과정을 보여준다. 극 중 강성재 역은 배우 박지훈이 맡았다.

포스터에서 강성재는 가운데에 위치해 전투 장비 대신 고무장갑을 착용한 채 긴장감 넘치는 자세를 취하고 있다. 그의 진지한 태도는 남다른 존재감을 과시한다.

함께 등장하는 인물들도 각기 다른 분위기를 풍긴다. 행정보급관 박재영 역의 윤경호는 여유로운 표정으로 정면을 바라보는가 하면, 병장 윤동현 역의 이홍내는 무거운 쌀 포대를 한 번에 들어 올리며 강한 체력을 과시한다.

포스터에는 ‘짬밥을 뒤흔들 전설이 온다’는 문구와 함께 채소와 식판이 폭발하듯 흩어져 작품이 지닌 유쾌하면서도 역동적인 분위기를 전달한다.

배우 박지훈은 최근 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 이홍위로 변신해 열연한 바 있다. 작품은 대한민국 역대 박스오피스 흥행 2위라는 기록을 달성했으며, 작품의 인기에 힘입어 박지훈 역시 ‘단종 오빠’라는 별명을 얻었다.

한편 티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’는 오는 5월 11일 오후 8시 50분 첫 공개될 예정이다.