메뉴보기메뉴 보기 검색

“K-한의학의 무한 변신”…외국인 환자 ‘싹쓸이’할 비결 공개된다

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
구글 네이버 유튜브

한국한의약진흥원은 25~26일 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 한의약 및 통합의약 국제산업박람회(K-MEX)’에 참가해 한의약 산업 전주기 지원 체계를 선보이고 현장 상담을 진행한다고 22일 밝혔다.

 

지난해 열린 행사에서 홍보부스를 운영하고 있다. 한국한의약진흥원 제공
지난해 열린 행사에서 홍보부스를 운영하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

올해로 3회째를 맞이한 K-MEX는 한의약의 우수성을 세계에 알리고 통합의약 산업의 미래를 모색하는 국내 최대 규모의 전시∙학술 행사다.

 

진흥원은 이번 박람회에서 홍보부스를 마련하고 △한의약 자원 및 연구개발 △품질∙인증∙생산 지원 △제품화 및 기술 지원 △글로벌 진출 및 인재 양성 등 산업 전 영역에 걸친 지원 사업을 종합적으로 소개한다. 방문객들은 각 분야 전문가를 통해 맞춤형 현장 상담을 받을 수 있다.

 

내국인뿐 아니라 외국인 관람객을 위한 배려도 강화했다. 영어∙중국어∙일본어 등 다국어 홍보 자료를 현장에 배치하고, 설문조사와 사회관계망서비스(SNS) 참여 이벤트를 통해 한의약에 대한 접근성을 높일 계획이다.

 

특히 행사 이튿날인 26일에는 의료기관 종사자를 위한 ‘한의의료기관 외국인 환자 유치 성공 전략 및 리스크 관리’ 역량 교육(보수교육 인정)이 진행된다. 교육에서는 국가별 환자 특성 분석, 실제 진료 사례, 의료광고 법률 등 실무 중심의 핵심 전략이 다뤄질 예정이다.

 

박태순 한국한의약진흥원 산업성장지원센터장은 “이번 홍보부스는 단순 전시를 넘어 기업과 의료기관이 실질적인 지원책을 연결받는 비즈니스의 장이 될 것”이라며 “현장의 궁금증이 실제 산업 참여로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김덕용 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기