쿠빙스(Kuvings), ‘2026 서울커피엑스포’ 참가 마무리… 고성능 착즙기로 업계 주목

사진=쿠빙스 제공

프리미엄 주방가전 쿠빙스(회장 김종부)가 지난 15일부터 18일까지 나흘간 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포(Coffee Expo Seoul 2026)’ 참가했다고 22일 밝혔다.

상반기 최대 규모의 커피 박람회인 ‘서울커피엑스포’는 카페 업계 종사자와 예비 창업자들이 대거 방문하는 대표적인 비즈니스 전시회로 운영되고 있다. 특히 올해는 ‘한국국제베이커리페어’와 동시에 개최되면서 음료부터 디저트까지 관련 품목이 함께 소개됐으며, 쿠빙스(Kuvings)는 이 자리에서 매장 운영 효율을 높일 수 있도록 설계된 상업용 라인업을 선보여 제품군을 소개했다.

이번 전시회에서 고성능 상업용 착즙기 ‘CS600’은 쿠빙스 기술이 적용된 제품으로 현장에서 소개됐다. 사과, 오렌지 등 과일을 통째로 넣을 수 있는 와이드 투입구 설계로 번거로운 재료 손질 시간을 줄일 수 있도록 설계됐으며, 원재료 본연의 맛과 영양소 손실을 줄이는 저속 착즙 방식을 적용하여 진하고 맛을 강조한 착즙 주스 제조가 가능하다.

무엇보다도 상업용 고성능 모터를 장착해 최대 24시간까지 연속 착즙이 가능하여 하루 종일 쉼 없이 음료를 제조해야 하는 바쁜 매장 환경에서도 안정적인 운영을 지원한다.

쿠빙스가 함께 선보인 상업용 오토 진공 블렌더 ‘CB1000’ 역시 관심을 받았다. 세계 최초로 자동개폐 기능을 적용해 사용 편의성을 높인 이 제품은 퀵 스타트 버튼 한 번으로 진공, 블렌딩, 방음 커버 개폐까지 한 번에 완료되어 제조 시간을 줄이고 매장 운영 효율을 높일 수 있도록 설계됐다.

또한 강력한 블렌딩 성능과 진공 기능으로 재료의 산화와 거품 발생을 억제해 음료의 색감과 풍미를 장시간 신선하게 유지하고, 소비자에게 재료 본연의 맛을 그대로 살린 음료 주스를 제공한다.

쿠빙스 관계자는 “이번 전시회는 글로벌 시장에서 인정받은 쿠빙스 기술을 국내 카페 업계 관계자들에게 소개하는 자리였다”며 “앞으로도 카페 현장의 니즈를 세밀하게 반영한 제품들을 지속적으로 선보일 계획이다”라고 전했다.