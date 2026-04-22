도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 '3~5일' 수준의 단기 휴전 연장을 고려하고 있다는 미국 언론 보도가 나왔다.

22일(현지 시간) 액시오스에 따르면 트럼프 행정부 측 소식통은 "대통령은 이란이 내부 정리를 할 수 있도록 3~5일 정도의 휴전을 줄 의향이 있다"며 "이것이 무기한으로 이어지지는 않을 것"이라고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

앞서 트럼프 대통령은 21일 중재국 파키스탄의 요구를 강조하며 "그들(이란)의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것"이라고 밝혔다.

이에 트럼프 대통령이 이란의 대(對)미국 협상 대표단과 국내 강경파간 분열상을 명목 삼아 휴전을 사실상 '무기한' 연장한 것이라는 해석이 나왔다.

그러나 액시오스는 트럼프 행정부 관계자 3명을 인용해 "대통령은 이란 내부 경쟁 세력들이 하나의 일관된 제안을 내놓도록 짧은 시간을 부여했으며, 그렇지 않을 경우 휴전은 종료될 것"이라고 전했다.

아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자가 전면에 나서지 않는 상황에서, 트럼프 대통령은 실질적 결정권이 이슬람혁명수비대(IRGC)와 내각 협상팀 중 어느 쪽에 있는지 우려하고 있다고 액시오스는 전했다.

매체는 그러면서 이스라엘에 암살된 알리 라리자니 전 최고국가안보회의 사무총장을 언급했다. 미국 관계자는 "그의 후임자 모하마드 바게르 졸가드르는 혁명수비대와 민간 지도부, 최고지도자간 조율을 효과적으로 해내지 못하고 있다"고 했다.

<뉴시스>