에어프레미아, 화물 예약·추적 원스톱으로

에어프레미아가 화물의 예약과 조회 등을 한 번에 파악할 수 있는 서비스를 갖췄다.



에어프레미아는 화물 전용 홈페이지를 전면 개편해 고객 편의성을 강화한 디지털 화물 서비스 플랫폼을 선보인다고 22일 밝혔다.

에어프레미아 B787-9 드림라이너 항공기.

이번 리뉴얼은 기존 단순 정보 제공 중심의 홈페이지에서 벗어나 대리점 및 고객이 직접 화물 예약부터 조회, 운송 현황 추적까지 수행할 수 있는 ‘원스톱 서비스’ 구축에 초점을 맞췄다.

새롭게 개편된 홈페이지를 통해 고객은 실시간 화물 예약,예약 내역 조회 및 변경,운송 단계별 화물 추적 등의 기능을 웹과 모바일 환경에서 편리하게 이용할 수 있다. 특히 화물 운송 전 과정에 대한 가시성을 높여 보다 직관적인 물류 관리가 가능해졌다.

이같은 서비스는 글로벌 항공화물 시스템인 iCargo API와 실시간 연동을 기반으로 구현됐다. 이를 통해 화물 정보의 정확도를 높이고 예약부터 운송까지 전 과정의 신뢰성과 대응 속도를 한층 강화했다.

현재 에어프레미아는 LA,뉴욕,샌프란시스코,호놀룰루,방콕,나리타,다낭,홍콩 8개 노선을 운항 중이다. 인터라인 네트워크를 통해 약 100개 노선으로 화물 운송 범위를 확대하고 있다. 올해 1분기 1만535t의 순화물을 수송하며, 양대 국적사 및 화물전문 항공사를 제치고 수송량 1위를 기록했다. 이는 전년 동기(5751t) 대비 약 83% 증가한 수치다.

에어프레미아 관계자는 “이번 화물 홈페이지 리뉴얼은 고객이 직접 서비스를 이용할 수 있는 디지털 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “향후에도 시스템 고도화를 통해 화물 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.