"10대 2명, 친구 집 명품 훔쳐 당근에 팔아"…경찰 수사

친구 집에 놀러 온 고등학생이 수천만원 상당의 명품을 훔쳤다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.



22일 연합뉴스 취재를 종합하면 지난 7일 부산 해운대구의 한 가정집을 찾은 A(17)군과 B(17)군이 명품을 훔쳐 달아났다는 신고가 접수됐다.



20일 또다시 이곳을 찾은 B군은 추가로 수천만원 상당의 명품을 훔쳐 달아났다.



피해자 C씨는 아들과 친구 사이인 이들이 집에 놀러 왔다가 명품을 훔쳤다고 주장했다.



집에 명품이 사라진 것을 발견한 피해자는 승강기 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 집에 놀러 왔던 B군이 박스 등을 들고 나가는 장면을 확인했다.



집에서 사라진 물건은 샤넬 가방 4개 등 명품 가방과 지갑, 의류, 귀금속 등 7천만원 상당이다.



C씨는 7일 피해가 발생한 이후 곧바로 경찰에 A군을 용의자로 특정해 신고했는데 수사가 더딘 사이 중고 거래플랫폼에 이미 명품이 팔렸다고 말했다.



C씨는 "단순 절도를 넘어 금전 마련을 위해 접근한 계획 범행 가능성도 있어 보인다"며 "경찰 수사가 느려 직접 당근을 확인한 결과 일부 명품은 이미 저가에 급하게 처분된 상태였다"고 말했다.



경찰은 이들이 명품을 훔쳐 중고 거래 플랫폼을 통해 물건을 처분했는지 여부를 조사하고 있다.



해운대경찰서 관계자는 "A군은 다른 범죄로 수감시설에 이미 수용돼 있고 B군은 소재 파악이 안 돼 수사를 이어가고 있는 상황"이라고 설명했다.

<연합>