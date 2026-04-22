미국의 이란전쟁 진짜 비용은?…"1조달러 넘을 수도"

전쟁 발발 엿새간 군사비용 113억달러도 과소추산이라는 게 중론

"다음에 어떤 일 일어나든, 결국 대가는 가난한 이들이 치른다"

미국이 이란 전쟁으로 치르게 될 궁극적인 진짜 비용이 향후 10년간 1조달러(약 1천476조원)을 넘어설 공산이 크며, 그 대가는 결국 가난한 사람들이 치르게 될 것이라고 영국 일간 가디언이 21일(현지시간) 사설에서 주장했다.



가디언은 '이란 전쟁의 진정한 비용: 폭탄은 사람을 죽이지만, 경제적 여파도 마찬가지다'라는 제목의 사설에서 이런 주장을 폈다.

지난 21일 미국 뉴욕의 한 주유소에 표시된 유가. AFP연합뉴스

이 신문은 "비용은 시간이 지남에 따라 누적된다"며 "그러나 그 고통이 널리 퍼져 있기는 하지만 결코 고르게 분담되지는 않는다. 에너지, 식량, 비료 비용의 상승은 가난하고 수입 의존도가 높은 국가들에게 점점 더 큰 타격을 줄 것"이라고 전망했다.



그러면서 이란 경제가 이미 오랜 세월에 걸친 제재와 국가적 실패로 절망적인 상태이긴 했지만 강압에 견디도록 설계됐으며, 이란 정권은 지금까지 군사적·전략적 압박 속에서도 살아남았다고 지적했다.



가디언에 따르면 미국 국방부는 전쟁 첫 엿새 동안의 군사비용이 113억 달러(약 16조7천억원)라고 브리핑한 것으로 알려졌으며 이마저도 지나치게 과소 추계한 것이라는 게 중론이다.



하버드대에 재직 중인 정부재정 전문가 린다 빌름스는 이자 지급과 참전용사 관련 장기 비용 등 요인들을 감안하면 이번 전쟁의 총비용이 1조달러에 이를 것이라는 추산을 이달 초순에 내놨다.



그러나 이런 직접 비용은 시작에 불과하며 경제에 미치는 영향까지 합하면 비용이 더 늘어난다.



가디언이 인용한 미국기업연구소(AEI) 추정에 따르면 유가 상승 등을 포함해 미국 평균 가구가 부담해야 할 총비용은 410달러(60만5천원)이며, 영국 가구들은 연간 480파운드(96만원) 손해를 보는 것으로 추산됐다.



유엔개발계획(UNDP)은 전쟁 발발 단 한 달 만에 아랍 국가들이 1천200억달러(약 177조원) 내지 1천940억달러(약 286조원) 규모의 경제 위축에 직면했다고 분석했다.



특히 식품 가격이 오르면서 최빈곤층이 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망된다.



세계식량계획(WFP)은 아시아와 아프리카를 중심으로 심각한 식량난을 겪는 인구가 4천500만명 늘어날 것이라고 지난달 전망했다.



가디언은 유엔 인도주의·긴급구호 조정 담당 사무차장 톰 플레처의 발언을 인용해 "8천700만 명을 살릴 수 있었을 돈이 생명을 빼앗는 데에 낭비되고 있다는 사실은 참혹하다"고 강조했다.



그러면서 이번 전쟁의 경제적 여파로 인해 더 많은 생명이 손실될 것이라며 "내일 당장 평화가 찾아온다고 해서 이미 발생한 피해가 복구되지는 않는다. 그러나 전쟁이 길어질수록 그 파괴의 정도는 더욱 커질 것"이라고 지적했다.

<연합>