송중기·케이티, 첫 부부 동반 일정…god 박준형, 14살 연하 승무원 아내 공개 [금주의 연예가 소식]

6월 출산 남보라 “자연주의 출산 준비 중”

4월 넷째 주에도 국내 연예가는 다양한 소식으로 채워졌다. 배우 송중기가 아내 케이티와 첫 부부 동반 일정에 참석했다. 그룹 god 박준형은 14살 연하 승무원 아내를 공개했다. 배우 남보라는 6월 출산을 앞두고 근황을 전했다.

18일 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린 ‘가온 솔로이스츠’ 제7회 정기연주회 ‘어린이 정경’에 특별 출연한 뒤 단체 사진을 찍는 배우 송중기와 아내 케이티 루이스 사운더스. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

◆ 송중기·케이티, 첫 부부 동반 일정…장성규 “참 멋졌다”

배우 송중기와 아내 케이티 루이스 사운더스 부부가 의미 있는 행사에 동반 참석했다.

19일 연예계에 따르면, 이들 부부는 전날 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린 가온 솔로이스츠 제7회 정기연주회 '어린이 정경'에 특별 출연했다.

이번 일정은 두 사람이 2023년 결혼한 이후 소화한 첫 공식 동반 일정이다. 이들 부부는 평소 선행에 관심이 깊었다. 지인을 통해 공연 취지를 접한 뒤, 단체 측에 직접 연락해 참여 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

이날 공연은 장애·비장애 음악가가 함께하는 통합 실내악 단체인 가온 솔로이스츠가 '제46회 장애인의날(4월20일)'을 기념해 마련했다. 송중기·케이티 부부는 1부 무대에서 내레이터로 나서 관객들에게 울림을 전했다.

공연을 관람한 장성규는 SNS에 “내레이션으로 함께 해준 송중기 부부와 근사한 노래로 함께 해준 김소현 배우도 참 멋졌다”며 소감을 밝혔다.

이들 부부는 관객들의 사진 촬영 요청에 기꺼이 응하며 공연장에 머무는 내내 다정한 모습한 모습을 보여줬다는 후문이다.

한편 송중기는 지난 2023년 영국 배우 출신 사운더스와 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 부부는 그간 공항이나 야구 경기장 등에서 일상적인 모습이 포착된 적은 있으나, 공식 석상에 나란히 선 것은 이번이 처음이다.

사진=god 박준형 아내 김유진 SNS

◆ god 박준형, 14살 연하 승무원 아내 공개

그룹 god 박준형의 아내 김유진이 완벽한 비키니 자태를 뽐냈다.

박준형의 아내 김유진 씨는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "잠시 여름"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김유진 씨는 가족과 함께 베트남 푸꾸옥으로 여행을 떠나 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 비키니를 비롯한 바캉스룩을 착용한 그는 건강미 넘치는 몸매와 세련된 미모를 자랑하며 눈길을 끌었다.

김유진 씨는 "편안함이 가득했던 6009의 추억. 눈뜨면 그림같은 풍경을 지나 조식먹으러 총총총 돌아오는길엔 그네 한판. 집에와선 물에 풍덩, 해변으로 달려가 물고기보고 조개잡고..노을과 밤하늘의 별 바라보며 수영한게 제일 좋았지?"라며 즐거웠던 여행을 추억했다.

한편 박준형은 지난 2015년 연하의 승무원 출신 김유진 씨와 결혼, 슬하에 딸을 두고 있다.

사진=남보라 SNS

◆ 6월 출산 남보라 “자연주의 출산 준비 중”

배우 남보라가 임신 중 근황을 전했다.

남보라는 20일 자신의 인스타그램을 통해 “이제 8주 남았다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “전 자연주의 출산 준비 중”이라며 “유도 분만, 무통 주사 없이 가장 자연스럽게 출산을 하고 싶었다”고 말했다.

이어 “그래서 운동도 열심히 하고 식단도 신경 써서 하고 있다”고 했다.

그러면서 “이제 정말 얼마 안 남았다”고 덧붙였다.

공개된 사진 속 남보라는 거울 셀카를 통해 만삭의 D라인을 드러내고 있다. 그는 한 손으로 배를 부드럽게 감싸며 미소 짓고 있다.

자연주의 출산은 의료진의 인위적인 개입을 최소화하고, 산모와 아기가 출산의 주체가 돼 자연스러운 순리에 따라 아기를 낳는 방식을 뜻한다.

무통 주사, 촉진제, 회음부 절개 등의 의료적 처치를 하지 않는 점이 특징이다.

남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인과 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 사실을 알렸다. 오는 6월 출산 예정이다.