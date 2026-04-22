대화 문 연 화물연대 노사…실무교섭에서 갈등 해결 실마리 찾나

화물연대-BGF로지스 상견례…물류센터 분향소 운영하며 질서 속 농성 유지

경남 진주 CU 물류센터 조합원 사망 사고로 촉발된 화물연대의 총력 투쟁이 3일째로 접어든 가운데 노사 양측이 사태 해결을 위한 첫 교섭 테이블에 앉으며 분수령을 맞았다.



그간 '직접 교섭 의무가 없다'는 입장을 고수해온 사측이 유감의 뜻을 밝히며 대화에 응한 만큼 팽팽했던 노사 갈등이 해결의 실마리를 찾을지 주목된다.

민주노총 공공운수노조 화물연대본부 조합원들이 22일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 BGF로지스 이민재 대표와 교섭 상견례를 마치고 나오고 있다.

22일 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)는 고용노동부 진주지청에서 BGF로지스와 첫 교섭 상견례를 했다.



BGF로지스는 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사다.



이민재 대표는 "시위 과정에서 사망한 조합원에 대해 매우 안타까운 마음이며 유족에게 깊은 위로를 전한다"고 유감의 뜻을 전했다.



이에 화물연대 측도 "이제라도 사측이 교섭에 나온 점은 긍정적"이라며 "첫 물꼬를 튼 만큼 실질적인 합의안이 도출되길 바란다"고 답했다.



양측은 오전 상견례에 이어 이날 오후 대전에서 실무교섭 상견례를 이어간다.



유감 표명이 실제 노동 조건 개선과 숨진 조합원의 명예 회복을 위한 구체적 합의로 이어질지에 따라 사태의 조기 타결 혹은 장기화 여부가 판가름 날 것으로 보인다.



대화의 문은 열렸지만, 현장의 집회는 멈추지 않고 있다.



이날 오전 집회에서는 화물연대 조합원들이 경찰과 대치하며 한때 격앙된 분위기가 되풀이되기도 했다.



그러나 교섭이 진행되며 현장은 소강상태로 접어들어 차분한 분위기다.



조합원들은 약식 집회 형태로 물류센터 앞 도로를 지키며 질서 있게 농성을 이어가고 있다.



임시 분향소도 경찰과 대치하던 물류센터 정문 쪽으로 옮겨 고인에 대한 애도를 지속하고 있다.



만일의 사태에 대비해 현장에 기동대를 배치한 경찰과 질서 있는 농성을 하는 노조 모두 불필요한 자극을 피하며 향후 실무교섭의 향배에 촉각을 곤두세우는 모양새다.



화물연대 관계자는 "오늘 상견례가 단순히 사태를 모면하기 위한 자리가 되어서는 안 된다"며 "사측이 유감 표명에 그치지 않고 책임 있는 대안을 가지고 실무 협상에 임해주기를 강력히 촉구한다"고 강조했다.

<연합>