96년생 행동에 사고수가 있으니 주의하라. 84년생 서운한 마음을 오래 두면 병이 생긴다. 72년생 직장 생활에 인간관계를 중히하자. 60년생 일을 도모하면 진행속도가 빨라진다. 48년생 하는 일에 약간의 막힘은 있다. 36년생 집안에 우환이 있는 운이다.

97년생 주위 사람들의 의견에 귀기울이면 쉽게 풀린다. 85년생; 고민하던 문제는 주중에 말끔히 해결됨. 73년생 결혼에 좋은 소식이 올것 같다. 61년생 가족과 자녀들의 기쁨이 있는 운이다. 49년생 실패담을 듣는 것 아주 좋은 일이다. 37년생 마음을 비우면 재물이 생긴다.

98년생 시작이 힘든 것은 약속이 느슨하기 때문. 86년생 오락실 나이트크럽 복권업은 광고에 성과가 있다. 74년생 기다리지 말고 먼저 나서 일하자. 62년생 좋은 아이템이 나타나는 운이다. 50년생 잡기로 화를 면할 길이 없다. 38년생 신경성 질환이 염려된다.

99년생 첫 마음 그대로 유지하면 결실을 거둔다. 87년생 의외의 삼각관계로 고민이 깊어짐. 75년생 하는일에 논쟁이 발생하다. 63년생 희망이란 자신이 마음먹기에 있다. 51년생 현재 계획을 수정하는 것이 좋다. 39년생 금전으로 오해를 불러일으킬 수 있다.

00년생 정당한 자세를 가지면 더 큰 행운이 넝쿨째 굴러올 것이다. 88년생 무조건 믿고 맡기는 건 위험천만이다. 76년생 동료나 상사와의 관계를 원만히하자. 64년생 순간적인 격한 감정을 자제하자. 52년생 서남방에 좋은 일이 있을 듯하다. 40년생 물건구입에 손재가 온다. 28년생 오늘 안 되면 내일하면 되니 서두를 것 없다.

01년생 불편했던 것들이 눈 녹듯 사라지니 살맛 난다. 89년생 좋은 일 끝에 흉함을 경계하라. 77년생 휴대폰점 전기전자 액세서리점은 광고에 성과가 있다. 65년생 마음을 넓게 먹고 생활하자. 53년생 공적인 일을 소홀히 하여 피해를본다. 41년생 재주는 곰이 부리고 이익은 엉뚱하게. 29년생 좋은 운이 도래하니 만사형통이다.

02년생 임기응변 행동으로 말미암아 의외의 고초를 치른다. 90년생 목표를 세웠으면 흔들리지 말 것. 78년생 책임의식은 자신을 강화시킨다. 66년생 공짜는 없다 물건구입에 조심하자. 54년생 조금 주고 많이 얻는 형상이다. 42년생 이런 저런 준비로 집안이 부산하다. 30년생 은밀한 관찰은 좋은 무기다.

03년생 어떻한 약속이라도 지켜 신용을 쌓도록 하라. 91년생 변경이나 변화할 일이면 신속히 하라. 79년생 약간의 긴장감은 정신건강에 좋다. 67년생 인맥을 쌓는 일에 초점을 맞추자. 55년생 정신세계 공부가 잘되는 운이다. 43년생 충분히 생각하고 움직이자. 31년생 전체를 생각하며 일을 진행하자.

04년생 못생겨도 쓰임새가 있는 법이라. 92년생 불편한 관계 해소되며 화해무드 조성됨. 80년생 통신업 운전대리업 택배업은 광고에 성과가 있다. 68년생 실물수로 손해가 많다. 56년생 굴곡이 심한 곳은 여행을 삼가하자. 44년생 부동산에 묻어두는 것이 좋다. 32년생 충동적인 행동을 하는 경향을 조심하라.

05년생 서류를 철저히 챙기도록 하라. 93년생 자신의 아이디어가 먹혀 들어가는 시기. 81년생 결혼상대가 나타난다. 69년생 정,이씨로 금전관계가 해결된다. 57년생 부동산에 자금이 묶여 있으니 괴롭다. 45년생 여행이나 등산을 자제하자. 33년생 준비가 부족되어 일이 어렵다.

06년생 대인관계 원만하지 못할 운이다. 94년생 심심으로 정성을 들이면 이루지는 운. 82년생 현실에 충실한 모습을 보일 때이다. 70년생 막혀던 일이 풀리니 길하다. 58년생 칭찬은 관대하게 하고 비판 자제하자. 46년생 콜라텍으로 즐겁다. 34년생 부동산,자동차 매매는 길하다.

95년생 한번 믿었으면 끝까지 믿고 맡겨라. 83년생 운동구점 아동품점 여행사는 광고에 성과가 있다. 71년생 지나간 것을 더 이상 생각하지 말자. 59년생 일을 차분히 순서대로 진행하자. 47년생 남의 부탁을 단번에 자르지 마라. 35년생 꼬였던 일이 해결되겠구나.

백운철학원