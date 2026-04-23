국내 첫 ‘뷰티 챗GPT앱’ 고객 맞춤상담 척척 [AI 특집]

아모레퍼시픽

아모레퍼시픽이 오픈AI가 운영하는 ‘앱 인 챗GPT’(챗GPT 앱)에 아모레몰 애플리케이션(앱)을 출시했다. 챗GPT 앱은 챗GPT 사용자가 대화 중 앱을 이용해 외부 서비스를 활용할 수 있는 기능이다. 아모레퍼시픽은 국내 뷰티 업계에서는 최초로 챗GPT 앱을 개설, 국내외 사용자에게 AI 기반 뷰티 쇼핑 경험을 제공하고 있다.



아모레몰 챗GPT 앱의 강점은 편리성이다. 사용자가 챗GPT와 대화를 나누는 과정에서, 아모레퍼시픽의 다양한 브랜드 제품들을 간편하게 탐색하고 비교할 수 있도록 설계했다. 피부 타입과 고민, 사용 목적 등에 적합한 제품 추천은 물론, 제품 간 성분·효능·가격 비교도 대화만으로 가능하다. 아모레퍼시픽 관계자는 “오랜 기간 축적된 뷰티 데이터와 전문 지식을 반영, 개인 맞춤형 상담 수준의 답변을 제공한다”고 설명했다.

아모레퍼시픽이 ‘앱 인 챗GPT’에 아모레몰 앱을 출시했다. 아모레퍼시픽 제공

이번 챗GPT 앱 출시는 아모레퍼시픽이 중점적으로 추진 중인 ‘AI 퍼스트’ 전략의 일환이다. 회사의 중장기 발전을 위해 아모레퍼시픽은 전사적으로 AI 전환에 나서고 있다. 지난해 자사몰 내 AI 챗봇 서비스인 ‘아모레챗’을 열었고, 올해는 글로벌 AI 플랫폼으로 서비스 범위를 확장했다. 향후 챗GPT 앱 기능의 고도화를 통해 결제, 배송 연동까지 서비스를 단계적으로 확대할 예정이다. 적극적인 AI 전략을 토대로, 다가오는 AI 에이전틱 커머스 시대를 준비해 갈 방침이다.



한편, 아모레퍼시픽은 생성형 AI를 활용한 뷰티테크 서비스를 지속해서 선보이고 있다. 올해 CES 2026에서는 피부 촬영 이미지를 바탕으로 피부 임상 전문가의 평가를 딥러닝해 개발한 ‘AI 피부 분석 및 케어 솔루션’을 선보였다.