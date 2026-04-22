2026년 2월 출생아 7년 만에 최대… 20개월 연속 증가

2월 증가율 13.6% 기록 역대 최고치

30대 출산 늘어… 합계 출산율 0.93명

올해 2월 출생아 수가 30대 출산율 상승 영향으로 7년 만에 가장 많이 증가했다. 출생아 증가율은 2월 기준으로 통계 작성 이래 역대 최고치를 기록했다.

22일 경기 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다. 출생아 수가 2019년 이후 최대치를 기록하고 증가율은 역대 최고 수준까지 치솟았다. 출산율도 1년 넘게 상승세를 이어가며 저출생 반등 흐름이 이어지는 모습이다. 뉴시스

국가데이터처가 22일 발표한 ‘인구동향’에 따르면, 2월 출생아 수는 2만2898명으로 전년동월대비 2747명 늘어 2024년 7월부터 20개월 연속 증가했다. 출생아 수는 2월 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가폭도 역대 세 번째로 높았다. 2월 출생아 증가율은 전년보다 13.6% 증가해 관련 통계가 작성된 1981년 이후 최고치다. 2월 합계출산율은 0.93명으로 지난해 같은 달과 비교해 0.10명 증가했다.



연령대별 출산율(여자인구 1000명당 출생아 수)을 보면 30대 초반(30~34세)이 86.1명으로 9.1명 늘었고, 30대 후반(35~39세) 역시 9.2명 늘어난 61.5명을 기록, 전체 출생아 증가세를 이끌었다.



20대 후반(25∼29세)과 40세 이상은 각각 1.6명, 0.7명 증가한 23.9명, 5.1명이었다. 24세 이하는 2.2명으로 0.2명 줄었다.



2월 혼인건수는 1만8557건으로 전년과 비교해 811건 감소했다. 2024년 4월부터 22개월 연속 증가하다가 설 명절 연휴 관공서 업무일이 3일 줄어들면서 감소세로 돌아섰다. 데이터처 관계자는 “업무일이 작년과 같았다면 혼인건수가 증가했을 것”이라며 “1~2월 누적 건수로 보면 2018년 이후 최대”라고 설명했다. 2월 이혼 건수는 6197건으로 전년과 비교해 1149건 줄어 1997년 이후 가장 적었다. 사망자 수는 2만9172명으로 1069명 감소했다.