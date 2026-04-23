[이코노 브리핑] 신한자산운용, 국내 첫 BDC펀드 출시 외

신한자산운용, 국내 첫 BDC펀드 출시

신한자산운용이 BDC(기업성장집합투자기구) 제도 시행 후 업계 최초로 ‘신한혁신기업성장투자신탁제1호’를 출시했다고 22일 밝혔다. 이 펀드는 개인도 비상장 혁신기업에 간접 투자하도록 설계됐으며, 자산의 60% 이상을 혁신기업 투자와 기존 투자자의 지분을 넘겨받는 세컨더리 투자에 배분한다. 이를 통해 비상장 투자의 약점인 유동성 제약을 줄이고 회수 가능성을 높였다. 우선 기관과 전문투자자 중심으로 운용을 시작하며, 포트폴리오 구성과 세제 혜택 등 제도적 기반이 갖춰지는 대로 상장을 추진해 개인에게도 투자 기회를 순차적으로 열 계획이다.

카카오페이손보 ‘초중학생 보험’ 개정

카카오페이손해보험이 초등학생과 중학생을 위한 ‘무배당 초중학생보험’을 개정해 학교생활에서 발생하는 위험에 맞춰 보장 구조를 개선했다고 22일 밝혔다. 기존 7종의 기본 보장과 5개 패키지(특약)로 나뉘어 있던 상품 구조를 6종 주요 보장과 2개 패키지로 재편해 단순화한 것이다. 새로 추가된 ‘학교폭력 피해 보장’과 ‘민사소송 법률비용’ 담보를 통해 치료비뿐 아니라 분쟁 발생 시 법적 비용까지 대비한다.

국민은행, 역이민자 특화 서비스 선봬

KB국민은행은 재외동포의 정착 전 과정을 원스톱으로 지원하는 역이민 특화 ‘KB 프라임(Prime) 동행 홈커밍 서비스’를 출시했다고 22일 밝혔다. 이번 서비스는 재외동포의 국내 복귀에 이은 자산 재편 수요가 증가 흐름에 따라 역이민 고객들이 행정, 세무, 부동산, 법률, 자산관리 서비스를 보다 편리하게 이용하도록 하자는 취지다.