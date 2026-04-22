오타니, 53경기 연속 출루… 추신수 넘어

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani watches his fly ball hit to San Francisco Giants center fielder Drew Gilbert for an out during the fifth inning of a baseball game Tuesday, April 21, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

로스앤젤레스(LA) 다저스의 오타니 쇼헤이가 22일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에서 5회 중견수 플라이를 치고 있다. 이날 오타니는 7회 유격수 방면 내야 안타를 때려내며 53경기 연속 출루에 성공하고 추신수가 보유한 아시아 타자 연속 경기 출루 기록(52경기)을 깨뜨렸다.

샌프란시스코=AP연합뉴스

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