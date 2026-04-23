LG, 엔비디아와 기술 동맹 강화

차세대 AI 모델·협력방안 등 논의

‘엑사원’·‘네모트론’ 특화 모델 개발

LG AI연구원이 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 생태계를 확장하기 위해 엔비디아와 기술 동맹을 강화한다.



22일 LG AI연구원에 따르면, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 전날 서울 강서구 마곡 본사에서 브라이언 카탄자로 엔비디아 응용연구 총괄 부사장과 만나 차세대 AI 모델 개발 및 AI 생태계 구축을 위한 협력 방안을 논의했다.



양사는 LG AI 모델 ‘엑사원’과 엔비디아의 오픈소스 기반 AI 모델 ‘네모트론’을 결합해 전문 분야 특화 모델을 공동 개발하기로 했다. LG AI연구원과 엔비디아는 엑사원 개발 과정에서 기술 협력을 이어오고 있다. LG는 네모트론 오픈 데이터를 활용해 학습 품질을 확보했고, 엔비디아는 최신 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰과 AI 개발 플랫폼, 추론성능 강화 소프트웨어를 제공해 학습과 추론성능 향상을 도왔다.



AI 모델 고도화에 힘쓴 과정은 성과로도 이어졌다. 최근 미국 스탠퍼드대 인간중심인공지능연구소(HAI)가 꼽은 주목할 만한 한국 AI 모델 5개 중 4개가 엑사원 시리즈였다.



카탄자로 부사장은 “LG 엑사원과 엔비디아 네모트론의 결합으로 소버린 AI를 선도하고 생태계 확장에 기여할 것”이라고 했고, 임 원장은 “양사 협력을 연구개발 생태계 확산으로 한 단계 넓혀 산업 현장에서 체감할 수 있는 소버린 AI 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.