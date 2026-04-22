안보·군사·경제 ‘사사건건’ 마찰… “美와 다층적 소통 강화 시급” [한·미 동맹 잇단 잡음]

양국 관계 곳곳 ‘이상기류’



美, ‘쿠팡 문제’를 외교와 연계

핵잠 등 팩트시트 협의 제자리

정동영 ‘구성 핵시설’ 발언 이후

대북 위성정보 공유 제한 ‘불똥’

DMZ 승인권 싸고도 이견 노출



정부 “양국 공조 이상없다” 진화

野 “鄭 경질·동맹 복원을” 압박

한·미 외교안보 라인을 둘러싸고 이상기류가 감지되고 있다. 정부는 “한·미 공조에는 이상이 없다”는 입장이지만, 최근 흐름을 종합하면 양국 간 불협화음이 점차 표면화되고 있다는 목소리가 높다. 특히 지난해 11월 한·미 정상회담을 계기로 발표된 한·미 조인트 팩트시트 협의가 속도를 내지 못하면서 양측 간 신뢰 기반이 약화하는 것 아니냐는 관측도 제기된다.

국힘 ‘대북 기밀 정보 유출’ 비판 성일종 국회 국방위원장(왼쪽 세번째)과 국방위원회 소속 국민의힘 의원들이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 정동영 통일부장관의 대북 기밀 정보 유출 논란과 관련해 기자회견을 하고 있다.

뉴시스

◆안보·경제 등 이상기류 확산



22일 정부와 군 당국에 따르면 동맹 현안을 두고 미국 측 기류가 심상치 않다는 우려가 곳곳에서 제기되고 있다. 외교가에서는 한·미동맹 현안에서 예전과는 다른 기류가 뚜렷해지고 있다는 점을 기정사실로 받아들이는 분위기다.



미국은 쿠팡 문제에 대해 “미국 기업이 차별받아선 안 된다”는 입장을 취하면서 한·미 고위급 협의와 연계하는 모양새다. 경제·통상 의제가 우라늄 농축·재처리와 핵추진잠수함 등 한·미 조인트 팩트시트상의 안보 협상과 맞물리는 양상이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다.



실제로 위성락 국가안보실장은 지난 2월 언론 인터뷰에서 “쿠팡, 디지털 무역장벽, 온라인플랫폼법 등 다양한 현안이 핵추진잠수함, 우라늄 농축·재처리 문제에도 영향을 미치고 있다”고 언급한 바 있다. 실제로 양국은 해당 사안들을 포함한 민감한 전략 현안에서 뚜렷한 진전을 보이지 못하고 있다.



정동영 통일부 장관의 북한 ‘구성 핵시설’ 발언은 한·미 간 긴장을 한층 확산한 계기가 됐다. 정 장관은 지난달 국회에서 평북 영변과 강선에 더해 구성에도 고농축우라늄 시설이 존재한다고 언급했는데, 이를 계기로 미국은 이달 초부터 위성을 통해 수집한 일부 대북 정보 공유를 제한한 것으로 전해졌다. 외교가에서는 해당 발언이 촉발 요인이 됐을 뿐 그간 누적된 한·미 간 이견이 표면화된 결과라는 해석도 제기된다.

◆군사분야도 쟁점 커져



한·미동맹의 근간인 군사분야에서도 양측 간 이견이 노출되고 있다. 비무장지대(DMZ) 출입 승인권을 둘러싼 논란이 대표적이다. 현재 DMZ 관할권은 유엔군사령부가 갖고 있다. 그런데 지난해 국회에선 비군사적·평화적 목적에 한해 우리 정부가 출입 권한 등을 행사할 수 있도록 하자는 법안이 제출됐다. 이 같은 상황에서 정 장관이 “영토 주권 차원에서 이를 적극 행사해야 한다”고 하고, 유엔사가 정전협정 위배 소지가 있다는 입장을 내비치면서 한·미 간 시각차가 두드러졌다는 지적이 나오기도 했다.



주한 미 공군의 서해 훈련과 미·중 대치를 둘러싼 논란도 이어졌다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 중국 전투기들과 대치 상황이 발생했던 지난 2월 주한미군의 서해 공중 훈련과 관련, 사과를 했다는 언론보도를 반박했다.



전문가들은 미국 측과의 다층적 소통 강화가 시급하다고 지적한다. 하상응 서강대 정치외교학과 교수는 “백악관과 미 행정부 관료조직 간 인식차가 존재하는 것으로 보인다”며 “트럼프 행정부는 관료사회에 대한 불신이 강한 반면, 관료조직 역시 백악관이 합의한 핵추진잠수함 및 우라늄 농축·재처리 문제 이행에 소극적일 가능성이 있다”고 분석했다. 이어 “지금은 미 관료사회가 실제로 어떻게 판단하고 있는지를 신속히 파악하는 것이 급선무”라며 “백악관뿐 아니라 국무부, 에너지부 등 실무 라인과의 소통을 대폭 강화할 필요가 있다”고 강조했다.



◆야권, ‘정보공유 제한’ 공세



정치권에서는 야당을 중심으로 정 장관과 국방부에 대한 압박이 이어졌다. 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 기자회견에서 “국방부가 어제(21일) 세 줄짜리 반박문을 냈지만 핵심은 비켜가는 비겁한 내용”이라며 “주한미군사령관이 지난달 10일과 11일 국방부 청사를 방문한 사실이 있는지 명확히 밝히라”고 촉구했다. 3월 10∼11일은 한반도 유사시에 대비한 정례 한·미 연합훈련인 ‘자유의 방패(FS)’ 연습 기간이었다. 이들은 “이재명 대통령의 결단이 필요하다. 정 장관을 경질하고 한·미관계를 복원해야 한다”고 주장했다.



국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 의원들도 별도의 기자회견을 열고 정 장관에 대한 상임위 차원의 긴급 현안질의 개최를 요청하는 한편 “외교·안보 참사를 일으킨 정 장관을 즉각 해임하라”고 목소리를 높였다.