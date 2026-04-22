金총리 “4차 석유가격제 시행 여부 곧 결정” [뉴스 투데이]

김민석 국무총리가 22일 4차 석유 최고가격제 시행 여부에 대해 “긍정적 효과와 실효성에 대한 의견들을 충분히 고려해 결정하겠다”고 밝혔다. 3차 석유 최고가격제는 23일 종료된다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 제9차 비상경제본부회의를 주재하고 “4차 (석유 최고가격제) 시행 여부를 곧 결정하게 된다. 최고가격제 실효성에 대한 여러 의견이 있지만, 분명한 것은 최고가격제 시행으로 물가 폭등 방지, 소비 위축 완화, 유가 민감계층에 대한 충격 완화 등 긍정적 효과가 확인되었다는 점”이라며 이같이 말했다. 산업통상부도 시행 여부에 대해 국제 유가, 석유 소비량, 민생 부담 등을 종합 고려해 결정하겠다고 밝혔다.
김 총리는 중소기업과 생활취업계층이 “중동 전쟁 장기화의 피해를 가장 크게, 먼저 체감한다”며 “추경이 중소기업과 서민들에게 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 소통하며 강구해가겠다”고도 했다.
공급망 다변화와 재생에너지 전환 속도전도 재차 당부했다. 김 총리는 “코로나19 위기는 우리에게 방역시스템을 개선하고 바이오 제약산업 육성을 적극 추진하는 계기가 되었다”면서 “이번 위기를 통해서도 각 부처가 공급망 다변화, 에너지 전환, 순환경제 확대 등 전통적인 화석연료 의존 경제를 탈피하고 변화와 혁신으로 나아가기 위한 과제 발굴을 함께해달라”고 했다.
회의에서는 원유와 나프타, 석유·화학제품 수급 상황이 집중 점검됐다. 산업부는 석화 제품이 보건 의료 및 조선 등 핵심 산업 분야와 생활필수품 생산에 우선 공급되고 있다고 밝혔다. 금융위원회는 차량 5부제 참여 시 자동차 보험료 할인 혜택을 제공하는 특약을 다음달 중으로 신설하고, 석화업계의 나프타 수입 지원을 위한 금융권 공동 지원체계를 구축해 나갈 계획이라고 보고했다.