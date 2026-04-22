달서구, 대구시 지방세정 평가 ‘최우수’…“납세자 편의 빛났다”

대구 달서구는 대구시 주관 ‘2025년 지방세정 종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

행정안전부 주관 전국 단위 평가에서 거둔 성과에 이어 광역시 평가에서도 역량을 인정받으며 세정 행정의 강자로 자리매김했다는 평가가 나온다.

이태훈(가운데) 구청장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

이번 평가는 대구시 9개 구∙군을 대상으로 지난해 지방세 세수 실적과 세정 운영 전반을 분석해 이뤄졌다. 평가는 크게 두 축으로 진행됐다. 세수 실적 분야에서는 지방세 과징, 체납액 정리, 세외수입 징수 등이 지표로 쓰였고, 세정 운영 분야에서는 구제 업무, 납세 편의 시책, 세정 홍보, 제도 개선 등이 종합적으로 반영됐다.

달서구는 특히 ‘주민 체감형’ 행정에서 높은 점수를 받았다. 모바일 전자고지 시스템을 도입해 고지서 수령의 번거로움을 줄이고, 다양한 온∙오프라인 매체를 활용해 세정 정보를 적극적으로 홍보하며 납세자의 편의를 높였다. 세외수입 징수 부문에서도 우수한 성적을 거두는 등 전 분야에서 고른 성과를 냈다는 것이 대구시의 설명이다.

이태훈 달서구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 성실하게 납세 의무를 지켜준 구민과 직원들의 헌신적인 노력이 있었기에 가능했던 결과”라며 “앞으로도 공정하고 투명한 세무 행정을 원칙으로 삼고, 주민들이 피부로 느낄 수 있는 납세 서비스를 확대해 나가겠다”고 강조했다.