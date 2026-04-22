장동혁 면전서… 김진태 “결자해지” 쓴소리 [6∙3 지방선거]

국힘 강원 양양서 현장 공약 발표



金 “열불나서 투표 안한다 많아”

張 “의미 잘 모르겠다” 말 아껴

국면 전환 나섰지만 역부족 평가

6·3 지방선거에서 재선에 도전하는 국민의힘 김진태 강원도지사가 22일 양양을 찾은 장동혁 대표를 향해 “옛날의 그 멋진 장동혁으로 다시 돌아갔으면 좋겠다. 결자해지가 필요하다”며 쓴소리를 했다. 지난 6일 인천 현장 최고위원회의에 이어 공개석상에서 장 대표를 향한 비판이 이어지는 모습이다. 이에 장 대표는 “‘결자해지’의 의미를 잘 모르겠다”며 “선거에서 이기기 위해 중앙당이 무엇을 해야 할지 고민하겠다”고 말을 아꼈다.

국민의힘 장동혁 대표와 김진태 강원도지사 예비후보가 22일 오전 강원도 양양군 손양면 수산리어촌마을회관에서 열린 지도부 방문 지방선거 공약 발표 현장에 참석해 있다. 뉴시스

김 지사는 이날 강원 양양군 수산리 마을회관에서 열린 중앙당 현장 공약 발표에서 “현장을 다녀보면 ‘내가 원래 빨간 당이었는데, 중앙당을 생각하면 열불이 나서 투표를 안 하겠다’는 사람이 많다”며 이같이 말했다. 그는 “처음에는 나만 열심히 하면 되겠거니 하면서 열심히 뛰었지만 당이 어느 정도 뒷받침해 줘야 한다”며 “그런 분들이 투표장에 나오지 않으면 우린 정말 희망이 없다”고 지적했다.

장 대표는 김 지사의 발언이 이어지는 동안 고개를 숙인 채 메모를 하며 별도의 반응은 보이지 않았다. 김 지사가 발언을 마친 직후에도 그는 김 지사의 발언에 대한 언급 없이 춘천·속초 간 동서고속화철도 조기 개통, 의료 인공지능(AI) 기반 지역 발전 프로젝트 추진 등 강원지역 공약 발표를 이어갔다.



장 대표는 공약 발표 이후 기자들과 만나 김 지사의 발언에 대해 “선거에서 최선의 결과 낼 수 있도록 노력하고 있고 지금 주어진 책임이라고 생각한다”고 했다.

불편한 한 자리 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 22일 강원 양양 현남면 남애항을 찾아 같은 당 김진태 강원도지사 후보와 그물 정리작업을 하고 있다. 김 후보는 이날 장 대표에게 “옛날의 그 멋진 장동혁으로 다시 돌아갔으면 좋겠다. 결자해지가 필요하다”는 쓴소리를 했다. 양양=연합뉴스

이번 현장 방문은 지난 20일 8박10일간의 방미 일정을 마친 뒤 장 대표가 처음으로 나선 공개 일정이다. 6·3 지방선거를 40여일 앞두고 방미 성과 논란까지 겹치며 당내 위기감이 커진 가운데 강원도 방문으로 국면전환에 나섰지만 역부족이라는 평가가 나온다. 당초 이날 일정도 지난 6일 인천 방문 때처럼 현장 최고위원회의 개최가 검토됐으나, 공약 발표 행사로 대체되면서 당 안팎에서는 “비판여론을 의식한 것 아니냐”는 해석이 나왔다.



방미 논란이 이어지면서 지도부도 대응에 분주하다. 장 대표와 함께 미국을 다녀온 김대식 의원은 이날 YTN라디오에서 “백악관 국가안보회의(NSC) 넘버3를 만났고 명함을 가지고 있지만, 이름을 밝히지 말라고 했다”고 말했다.