꿈틀대는 ‘샤이보수’… 與, 부울경 탈환 화력 집중 [6∙3 지방선거]

전략 지역 지정 당력 집중 불구

오차범위 접전이거나 격차 좁혀



해당 지역 의원 인력 파견 의무

불이행시 사유서 제출까지 요구

“더불어민주당 6·3 지방선거 ‘최대의 격전지’ 경남도지사 후보 김경수다.”



민주당 경남도지사 김경수 후보가 22일 경남 통영 욕지도 인근 바다에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 이같이 포문을 열었다. 농담 섞인 어조였지만, 이어진 발언에선 철도와 공항 등 지역 숙원사업을 앞세워 경남 경제 복원을 호소했다. 6·3 지방선거가 다가오면서 이른바 ‘샤이보수’ 표심이 꿈틀대자 여당은 부산·울산·경남(PK) 탈환에 총력을 쏟는 모습이다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 같은 당 김경수 경남도지사 후보가 22일 경남 통영 욕지도에서 열린 선상 최고위원회의에서 대화하고 있다. 정 대표는 이날 김 후보를 “경남의 필승카드”라고 강조하며 지원사격에 나섰다. 통영=연합뉴스

민주당 정청래 대표는 22일 이틀째 경남 통영에 머물며 농촌 봉사에 이어 선상 최고위원회의와 전통시장 방문 등 민생 행보에 주력했다. 정 대표는 선상 최고위에서 김 후보를 “경남의 필승카드”라고 치켜세웠다. 정 대표는 “김 후보께선 부울경 메가시티 전략을 선도하고 대통령 직속 지방시대위원장으로서 이재명정부의 ‘5극 3특’ 균형발전 전략을 몸소 느끼고 제시했던 분”이라며 지원사격을 이어갔다.



김 후보는 “중앙정부와 사사건건 엇박자가 나는 도정으로는 경남의 위기를 극복할 수도 없고 부울경을 발전시킬 수 없다”며 가덕도신공항 건설과 사천공항 국제선 취항, 부울경 메가시티 복원 등을 통한 경제위기 극복을 약속했다. 그러면서 그는 “경남과 부울경이 대한민국의 수도권과 함께 제2의 성장축, 제2의 수도권이 될 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다.



민주당은 PK와 대구·경북(TK)을 전략 지역으로 정하고 당력을 집중하고 있다. 지도부는 각 의원실에 해당 지역 지원 인력 파견을 의무화하고, 불이행 시 사유서 제출까지 요구하는 등 총력전에 나선 것으로 알려졌다.

김경수 민주당 경남지사 후보(왼쪽), 박완수 경남지사. 경남도 제공·연합뉴스

이 같은 전력 투입 배경에는 ‘샤이보수’ 표심 확산으로 PK 탈환에 적신호가 켜졌다는 분석이 깔려 있다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 경남 유권자 806명을 대상으로 실시한 여론조사(7~8일, 전화면접)에서 김 후보는 44%를 기록하며 국민의힘 박완수 후보(40%)와 오차범위 내 접전을 벌였다. KBS가 한국리서치에 의뢰한 조사(14~16일, 전화면접)에서도 김 후보(37%)가 박 후보(27%)를 앞섰지만, 아직 지지를 밝히지 않은 무당층이 35%에 달했다.



부산 역시 안심하기 어려운 상황이다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 부산 유권자 1000명을 대상으로 실시한 조사(17~19일, 전화면접)에서 민주당 전재수 후보는 40%로 국민의힘 박형준 후보(34%)와 오차범위 내 접전을 보였다. 앞서 세계일보·한국갤럽 조사(9~10일, 전화면접)에선 전 후보(51%)가 박 후보(40%)를 크게 앞섰지만, 이후 격차가 빠르게 좁혀지는 모습이다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.



민주당은 PK에 김 후보와 전 후보에 이어 울산시장에 김상욱 의원을, 울산 남갑 국회의원 보궐선거엔 전태진 변호사를 공천하며 ‘젊은 인재’를 앞세운 세대교체 바람을 노리고 있다. 아울러 부산 남갑 보궐선거엔 하정우 청와대 AI미래기획수석 공천을 성사시켜 PK 전역에서 승부를 걸겠다는 구상이다.