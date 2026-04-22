제조 AI 격차 줄인다…KETI, 북유럽과 공동 연구 본격화

한국전자기술연구원(KETI)이 북유럽 4개국과 손잡고 인공지능(AI) 기반 제조 협력 확대에 나섰다. 산업 현장의 디지털 전환 속도를 끌어올리기 위한 국제 협력 움직임이 본격화되는 흐름이다. 국내 제조업의 AI 전환 필요성은 이미 구조적으로 제기되고 있다.

한국전자기술연구원 제공

대한상공회의소는 제조기업의 디지털 전환 수준이 아직 초기 단계에 머물러 있다고 분석했으며, OECD 역시 주요국 대비 산업 AI 활용 격차가 존재한다고 지적한다.

한국전자기술연구원은 21일 경기도 안산 스마트제조혁신센터(SMIC)에서 북유럽 4개국 주한대사 및 AI 전문가 대표단과 ‘파트너십 데이’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 방문단 대표인 미카엘 헴니티 빈터 주한 덴마크 대사, 칼-울르프 안데르손 주한 스웨덴 대사를 비롯해 북유럽 AI 전문가 등 20여 명이 참석했다.

북유럽 대표단은 각국의 디지털 전환과 AI 도입을 주도하는 핵심 기관 중심으로 구성됐다. 400여 개 회원사를 보유한 ‘AI 핀란드’를 비롯해 해양·에너지 분야 AI 솔루션 기업 ‘바르질라(Wärtsilä)’, ‘스웨덴 국립연구원(RISE)’ 등이 참여해 기술 협력 가능성을 논의했다.

이날 KETI 인공지능연구본부는 한국어 특화 Agentic LLM·VLM과 산업 데이터 자동 분석 파이프라인, 딥페이크 탐지 기술 등 주요 연구 성과를 소개하고, 북유럽과의 공동 연구 과제를 제안했다.

북유럽 측에서는 이다 레데메키 AI 핀란드 최고운영책임자(COO)가 AI 연구 현황을 공유했으며, 이후 대표단은 SMIC 내 휴머노이드 테스트랩, 산업 AI 데이터센터, 디지털 트윈 기반 시생산 라인 등을 시찰했다.

이러한 협력 기반을 바탕으로 향후 AI 기반 자율제조, 산업 데이터 활용, 에너지 효율화 등 신규 R&D 의제를 공동 발굴할 계획이다.