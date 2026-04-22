서울창조경제혁신센터, ‘올해의 K-스타트업 2026’ 혁신창업리그와 AI리그 참가기업 모집 나서

사진=서울창조경제혁신센터 제공

서울창조경제혁신센터(대표 이영근, 이하 서울창경)는 4월 22일부터 5월 20일까지 국내 최대 범부처 창업경진대회인 ‘올해의 K-스타트업 2026’의 예선리그인 혁신창업리그와 AI리그에 참가할 기업을 모집한다고 밝혔다.

‘올해의 K-스타트업 2026’은 중소벤처기업부를 포함한 9개 부처의 협업을 통해 유망 창업기업을 발굴하고 성장, 투자유치까지 전주기를 지원하는 국내 대표 창업 플랫폼이다. 예선리그를 거쳐 통합본선과 왕중왕전으로 이어지는 단계별 경쟁을 통해 최종 우수기업을 선발한다. 특히 올해는 AI리그를 신설해 AI 분야 창업기업을 별도로 발굴한다는 점이 특징이다.

서울창경은 전국 17개 창조경제혁신센터와 손잡고 ‘혁신창업리그’를 총괄 운영하며, 올해 신설된 ‘AI리그’도 전담해서 운영한다. 이를 통해 산업 전반의 혁신 기술을 보유한 유망 창업기업과 AI 분야 특화 스타트업을 동시에 발굴해 육성할 예정이다.

이번 모집을 통해 혁신창업리그에서는 총 22개팀, AI리그에서는 10개팀을 선발해 통합본선 진출의 기회를 제공한다. 혁신창업리그는 제조, 지식서비스를 포함해 디지털 헬스케어, 친환경·ESG, 콘텐츠·플랫폼 등 전 분야의 창업아이템을 대상으로 하는 종합 리그이다. 반면에 AI리그는 인공지능 기술 기반의 소프트웨어·하드웨어 및 서비스 등 AI 전 분야를 대상으로 하는 특화 리그다.

사진=서울창조경제혁신센터 제공

서울창경은 두 리그를 통해 창업기업의 특성에 맞는 맞춤형 발굴·육성을 추진하며, IR 피칭 컨설팅, 전문가 멘토링, 투자자 및 대·중견기업 밋업 등 성장지원 프로그램을 운영해 투자유치 및 사업화 연계를 지원할 방침이다. 특히 AI리그 참가기업에는 AI 전문가를 매칭해 기술고도화 지원을 병행할 계획이다. 선발된 유망 창업기업은 통합본선과 왕중왕전 진출을 통해 대한민국을 대표하는 스타트업으로 도약할 수 있으며, 네트워킹 등 다양한 후속지원도 제공될 예정이다.

이영근 서울창경 대표이사는 “전국 창조경제혁신센터를 대표해 혁신창업리그를 총괄 운영하고, 신설된 AI리그를 통해 미래 핵심 기술 분야 창업기업을 체계적으로 발굴 및 육성하겠다”며, “유망 스타트업이 투자와 사업화로 이어질 수 있도록 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

참여를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집을 통해 모집공고 확인 및 온라인 신청이 가능하다.