국힘, 전남광주 이정현·전북 양정무…재보선 3곳도 공천

아산을 김민경·안산갑 김석훈·군산김제부안갑 오지성

국민의힘 공천관리위원회는 22일 전남광주통합특별시장 후보로 새누리당(국민의힘 전신) 대표와 3선 의원을 지낸 이정현 전 공관위원장, 전북특별자치도지사 후보에는 양정무 전 전주갑 당협위원장을 각각 공천했다.



박덕흠 공관위원장은 이날 여의도 당사 브리핑에서 이같이 밝혔다.

국민의힘 공천관리위원회는 전남광주통합특별시장 후보로 새누리당(국민의힘 전신) 대표와 3선 의원을 지낸 이정현 전 공관위원장(왼쪽), 전북특별자치도지사 후보에는 양정무 전 전주갑 당협위원장을 각각 공천했다. 연합뉴스

전남광주통합시장 공천을 신청했던 안태욱 전 광주시당위원장은 공천 신청을 철회해 이 전 위원장의 단수 공천이 확정됐고, 전북도지사 공천은 양 전 위원장 혼자 지원했다.



국민의힘 전남광주통합시장 공천을 받은 이 후보는 더불어민주당 민형배 후보와 맞붙게 되고, 전북지사 공천을 받은 양 후보는 민주당 이원택 후보와 맞대결한다.



박 위원장은 안 전 위원장과 관련, "향후 광주 광산을 보궐선거가 예정된 만큼, 당의 새로운 도약과 승리를 위해 변함 없이 힘을 모아줄 것으로 기대한다"고 언급했다.



이번 발표로 국민의힘은 6·3 지방선거에 출마할 시·도지사 후보 가운데 경선이 진행 중인 충북, 대구, 경기 3곳을 제외한 13곳의 공천을 마쳤다.



국민의힘은 또 지방선거와 함께 진행되는 국회의원 재보선과 관련, 충남 아산을 후보로 김민경 작가를 단수 추천했다.



이와 함께 경기 안산갑 후보에는 김석훈 경기도당 수석대변인, 전북 군산·김제·부안갑 후보에는 오지성 전 군산·김제·부안갑 당협위원장이 각각 단수 추천됐다.



다만 경기 평택을 보선 공천은 추가 논의를 위해 결정을 미뤘다. 평택을에는 이 지역에서 3선을 한 유의동 전 의원을 비롯해 이재영 전 의원, 이병배 전 경기도당 부위원장, 강정구 전 평택시의회 의장 등 4명이 공천을 신청해 면접을 마친 상태다.



박 위원장은 취재진이 경기 평택을 보선 공천을 보류한 이유를 묻자 "공관위에서 논의했는데 더 논의가 필요한 것 같아 하루 이틀 더 보류하기로 했다"고 답했다.



그는 향후 남은 재보선 지역의 공천 일정에 대해서는 "경선을 하려면 안심번호를 받는 데 23일이나 걸려서 어려움이 있다"며 가급적 단수 공천을 하겠다는 방침을 시사했다.



이밖에 국민의힘은 서울 관악구청장에 이남형 후보, 경기 평택시장에 차화열 후보를 각각 단수 추천했다.

<연합>