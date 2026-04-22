중남미 월드컵, JTBC·KBS서만 본다…MBC·SBS “JTBC 일방 발표 유감”

2026년 북중미 월드컵 단독 중계권을 확보한 JTBC가 KBS와 공동 중계를 확정했다. MBC, SBS와 진행한 중계권 재판매 협상은 불발됐다.

JTBC는 22일 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다”고 밝혔다.

업계에 따르면 KBS와 JTBC는 중계권료 140억원에 협상을 타결한 것으로 알려졌다. MBC와 SBS는 “120억원 이상은 어렵다”는 입장을 고수하면서 결국 협상이 결렬됐다.

6월11일 개막하는 북중미 월드컵은 캐나다·미국·멕시코 3국이 공동 개최해 사상 처음으로 104개 경기가 진행된다.

JTBC는 “대규모 제작·기술팀을 현지로 파견한다”며 “배성재 캐스터 등 최고의 중계팀이 지구 반대편에서 펼쳐지는 경기의 매 순간을 안방까지 생생하게 전달한다”고 말했다. KBS는 “이영표 해설위원, 전현무 아나운서 등이 현지 중계에 합류할 예정”이라고 밝혔다

앞서 JTBC는 2026∼2032년 동·하계 올림픽과 2025∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 시도했으나, 협상이 결렬되면서 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 단독 중계했다. 이를 두고 시민사회 등에서 국민의 보편적 시청권이 훼손됐다는 비판이 나오자 JTBC는 북중미 월드컵 중계권 재판매를 위해 지상파 3사와 협상을 진행해왔다.

JTBC는 “밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 중계에 이어 국민적 관심사인 월드컵 중계권 협상이 길어져 우려가 커진 것에 대해 책임을 느낀다. 철저하게 준비해 탄탄한 중계방송을 선보이겠다”고 밝혔다.

한편 MBC와 SBS는 JTBC의 일방적인 발표에 대해 유감을 표했다.

MBC 관계자는 “2026 북중미 월드컵 TV 중계권 재구매를 위해 전날 JTBC에 협상안을 제안했으나, JTBC는 본사의 제안에 답변하는 대신 언론을 통해 협상 결렬을 선언했다”며 “협상 당사자에는 통보하지 않고, 일방적으로 협상 종료를 발표한 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 전했다.

SBS도 입장문을 내고 “지상파 방송사로서 공적 책무를 다하고, 시청자 기대에 부응하기 위해 일정 부분의 손실은 감수하겠다는 의지로 협상에 임했다”며 “그 과정에서 당초 금액보다 20% 인상한 안을 제시하며 마지막까지 협상 타결을 위해 최선의 노력을 다했다”고 강조했다.

이어 “JTBC로부터 제안 받은 중계권은 디지털 권리에 논쟁적 이슈가 있었던 데다 금액 또한 회사의 재무 건전성과 주주 가치에 중대한 부담을 초래할 수 있는 수준”이라며 “지상파 방송사로서의 공적 책무는 중요한 가치이지만, 동시에 상장된 주식회사로서 지속 가능한 경영 기반 위에서 그 역할을 수행해야 한다는 점 역시 외면할 수 없었다”고 덧붙였다.