메뉴보기메뉴 보기 검색

‘해궁’ 첫 수출… K방산, 동남아서도 승승장구

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
박수찬 기자 psc@segye.com
구글 네이버 유튜브
LIG, 말레이와 1400억 규모 계약
중동 이어 해외 판로 확대 가속

국산 함대공미사일 해궁(사진)이 말레이시아 수출에 성공했다. 함정방어 유도무기인 해궁의 해외 판매는 이번이 처음이다.

국내 방위산업체인 LIG D&A와 말레이시아 국방부는 22일 쿠알라룸푸르에서 개최된 방위산업전시회 ‘DSA 2026’에서 해궁 공급 계약 서명식을 진행했다. LIG D&A가 말레이시아 국방부와 맺은 첫 수출계약으로서 금액은 9400만달러(약 1400억원) 규모다. 해궁은 튀르키예 방위산업체 STM이 건조한 말레이시아 해군 연안초계함에 탑재될 예정이다.

해궁은 함정을 향해 날아오는 미사일 및 항공기 등의 위협에 대응할 수 있도록 2011년 국방과학연구소(ADD) 주도로 LIG D&A가 참여해 만들어진 요격용 유도무기다. 발사통제장치, 송신기, 수직발사대, 미사일 등으로 구성되어 있다. 미사일 길이는 약 3m로서 최대 속도는 마하 2(시속 2448㎞), 사거리는 15~20㎞ 수준으로 알려졌다. 레이더(RF)와 적외선(IR) 탐색기를 활용해 복잡한 전자전 환경 등에서도 표적을 안정적으로 추적할 수 있다. 특히 저고도로 접근하는 대함 미사일을 요격하는 능력을 크게 높인 것으로 평가된다.

LIG D&A는 천궁-II 지대공미사일 체계를 중동에 수출한 상황에서 해궁의 해외 판매가 더해지면서 글로벌 방위산업 시장에서의 입지를 한층 다지게 됐다는 평가다. LIG D&A는 앞으로도 말레이시아를 넘어 동남아시아와 세계 시장에 다층 통합 방공 솔루션을 비롯한 첨단 기술력을 지속적으로 소개하며 수출 확대에 노력할 방침이다.

박수찬 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기