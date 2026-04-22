쌍용건설, HUG 신용평가 ‘AAA’…보증한도 5조 늘어

신용평가 등급 상승, 보증한도 확대

“주택·정비사업 수주 경쟁력 강화 기대”

쌍용건설이 올해 주택도시보증공사(HUG) 신용평가에서 최고등급인 ‘AAA’를 획득했다. 기존 ‘A+’에서 ‘AAA’로 두 단계 상승한 것이다. 이에 따라 보증한도 확대와 금융비용 절감으로 주택·정비사업 수주 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다.

쌍용건설은 22일 “글로벌세아그룹 편입 이후 3년 연속 흑자 달성과 부채 상환 능력 개선, 주택사업 실적 증가 등이 반영돼 신용등급이 상향됐다”며 이 같은 내용을 밝혔다.

서울 송파구 신천동에 위치한 쌍용건설 본사. 연합뉴스

HUG의 신용등급은 시공사의 재무상태와 경영능력 등을 종합 평가해 분양보증과 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 등 각종 보증 업무의 기준이 되는 핵심 지표로, 등급에 따라 보증한도와 수수료 수준이 달라진다. 지난해 기준 전체 평가 대상 2740개 건설사 가운데 AAA 등급을 받은 곳은 13곳에 불과하다.

이번에 등급이 올라가면서 쌍용건설의 보증한도는 약 14조9500억원으로 확대됐다. 전년 대비 약 5조원 증가한 규모다.

쌍용건설 관계자는 “보증한도 확대를 바탕으로 주택개발과 정비사업, 리모델링 등 다양한 사업에서 수주 경쟁력을 강화할 것”이라고 전했다.