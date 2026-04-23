동작구 장애 아동 1명당 월 10만원 준다

區, 2026년부터 양육수당 지급

서울 동작구가 올해부터 ‘장애인가정 양육지원수당’을 지급한다. 장애인 가정의 경제적 부담을 덜고 안정적인 양육 환경을 만들기 위해서다.



구는 지난달 ‘장애인 가족 지원 조례’를 개정해 장애인 가족의 삶의 질 향상을 뒷받침할 제도적 기반을 마련했다고 22일 밝혔다. 일회성에 그치지 않고 양육 전반에 걸친 지속적인 지원 체계를 구축하겠다는 구상이다.



지급 대상은 구에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하면서 장애인 본인 또는 배우자가 출산한 만 2∼6세 아동을 양육하는 가정이다. 신청한 달부터 아동이 만 7세가 되는 달의 전월까지 자녀 1명당 월 10만원을 지원한다.



신청을 원하는 주민은 12월 31일까지 신분증과 통장사본, 주민등록등본 등 구비서류를 갖춰 주소지 관할 주민센터로 방문 접수하면 된다. 거동이 불편한 경우에는 장애인 본인의 직계혈족, 형제·자매가 대리 신청할 수 있다. 구는 장애등록정보와 자격 여부 등을 검토한 뒤 매월 25일 대상자 계좌로 수당을 지급할 계획이다.



박일하 구청장은 “앞으로도 촘촘한 복지정책을 통해 누구도 소외되지 않는 동작구를 만들어 가겠다”고 말했다.