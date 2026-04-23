“기후·환경은 민생·국익 문제”…보수기후환경네트워크 출범

국민의힘·개혁신당 소속 국회의원 23명 동참

“기후·환경은 곧 에너지, 산업, 민생, 국익의 문제”

영국·일본 관계자 참석… 해외 보수 네트워크 협력 시동

지구의 날을 맞아 국민의힘과 개혁신당 소속 국회의원 23명이 참여하는 ‘보수기후환경네트워크(CCEN)’가 22일 출범했다.

국회 기후에너지환경노동위원회 소속인 국민의힘 김소희 의원은 이날 국회 사랑재에서 보수기후환경네트워크 발족식을 열었다. 해당 모임은 기후·환경 의제를 에너지, 산업, 민생, 국익의 문제로 보고 범보수 차원의 책임 있는 정책을 논의하기 위해 마련됐다.

국민의힘 김소희 의원이 보수기후환경네트워크 발족식에서 발언하고 있다.

김 의원은 발족식에서 “기후·환경 문제는 국민의 생활과 물가, 산업경쟁력, 수출과 공급망, 에너지 안보와 직결된 현실의 문제”라며 “이제는 말이 아니라 실효성 있는 정책과 실행력으로 답해야 할 때”라고 강조했다.

이날 행사에는 소속 의원들뿐 아니라 영국 CEN(Conservative Environment Network)의 존 플래셔 대표, 일본 사토모리(Satomori) 설립자 룰리 미우라, 아울러가꾸는터전 이재영 대표 등 국내외 유사 네트워크 관계자들도 참석했다.

발족선언문에는 균형 잡힌 무탄소 에너지 믹스 구축, 이상기후로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 사회안전망 마련, 플라스틱 오염을 줄이기 위한 실효적 제도 정비 등이 핵심 과제로 담겼다.

보수기후환경네트워크는 선언문에서 “원자력을 주된 에너지원으로 하고 재생에너지가 보조하며, 수소를 포함한 무탄소 에너지원의 균형 잡힌 에너지믹스를 만들겠다”며 “재생에너지 확대가 절대 선이라는 편향된 접근을 넘어 안정성과 경제성, 공급 신뢰성과 산업 경쟁력을 함께 고려하는 에너지 정책을 확립하겠다”고 밝혔다.

발족식에 참석한 국민의힘·개혁신당 의원들과 해외 단체 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다.

이들은 플라스틱 폐기물에 대해서도 “플라스틱 사용 자체를 선악의 문제로 몰아가는 접근이 아닌, 국토와 해양 오염을 실질적으로 종식시키는 데 정책의 초점을 맞추겠다”고 강조했다. 이어 “환경정책은 선언이나 구호가 아니라, 국민의 수용성을 고려하고 체감할 수 있는 성과로 입증돼야 한다”고 덧붙였다.

보수기후환경네트워크는 향후 기후·환경 현안을 놓고 범보수 진영이 함께 논의하고 실질적인 정책 대안을 마련하는 플랫폼으로 활동할 방침이다. 영국·일본 등 해외 유사 네트워크와의 교류를 바탕으로 국제 협력도 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.